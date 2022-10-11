Мобилизованные из Удмуртии получат от республики по 50 тыс. рублей

Выплата поступит автоматически после получения первой зарплаты
Фото: Мария Бакланова
Мобилизованные и добровольцы из Удмуртии получат региональные выплаты в размере 50 тысяч рублей. Об этом сообщает глава региона Александр Бречалов на своей странице в «ВКонтакте».
Выплата поступит автоматически после получения первой зарплаты.
«Она положена мобилизованным и добровольцам, которые пришли в военкомат после 21 сентября и получили статус военнослужащего, проходящего военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации от Удмуртской Республики», – поясняется в сообщении.
Глава Удмуртии также подчеркнул, что солдатам не нужно будет писать никаких заявлений.
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Хлеборобы Удмуртии собрали рекордные 937 тысяч тонн зерна
Мошенник украл у жителя Удмуртии более полумиллиона рублей
Жительницу Удмуртии осудили за убийство сестры