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Общество11 октября 2022 13:31

Мобилизованные из Удмуртии получат от республики по 50 тыс. рублей

Это будет дополнением к государственным выплатам
Софья Кель
Выплата поступит автоматически после получения первой зарплаты

Выплата поступит автоматически после получения первой зарплаты

Фото: Мария Бакланова

Мобилизованные и добровольцы из Удмуртии получат региональные выплаты в размере 50 тысяч рублей. Об этом сообщает глава региона Александр Бречалов на своей странице в «ВКонтакте».

Выплата поступит автоматически после получения первой зарплаты.

«Она положена мобилизованным и добровольцам, которые пришли в военкомат после 21 сентября и получили статус военнослужащего, проходящего военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации от Удмуртской Республики», – поясняется в сообщении.

Глава Удмуртии также подчеркнул, что солдатам не нужно будет писать никаких заявлений.

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