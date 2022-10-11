Мобилизованные из Удмуртии получат от республики по 50 тыс. рублей

Выплата поступит автоматически после получения первой зарплаты Фото: Мария Бакланова

Мобилизованные и добровольцы из Удмуртии получат региональные выплаты в размере 50 тысяч рублей. Об этом сообщает глава региона Александр Бречалов на своей странице в «ВКонтакте».

Выплата поступит автоматически после получения первой зарплаты.

«Она положена мобилизованным и добровольцам, которые пришли в военкомат после 21 сентября и получили статус военнослужащего, проходящего военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации от Удмуртской Республики», – поясняется в сообщении.

Глава Удмуртии также подчеркнул, что солдатам не нужно будет писать никаких заявлений.

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