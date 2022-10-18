Александр Бречалов пообщался с мобилизованными из Удмуртии: «Ни одну просьбу бойцов без внимания не оставим»

Бойцы написали вопросы в полученных бланках. Фото: скриншот из видео со страницы Александра Бречалова @a.brechalov

17 октября глава республики Александр Бречалов посетил мобилизованных из Удмуртии в Саратовской области и осмотрел условия, в которых живут наши защитники. Об этом он сообщил на своей официальной странице в «ВКонтакте».

Бречалов привез еще одну партию кнопочных телефонов для бойцов. А также каждому выдал по бланку, в котором мужчины оставляли вопросы, касающиеся службы и помощи семьям мобилизованных.

«Собрал вопросы, они касаются в первую очередь хозяйственных дел: нужно помочь поставить забор, наколоть дрова, когда похолодает - убрать снег. Есть и запросы на помощь с трудоустройством родных, выдачей путевок в сады и лагеря. Со всеми семьями, кто обращался за помощью, мы на связи», – написал в сообщении глава республики.

Бречалов также подчеркнул, что несмотря на то, что решение некоторых вопросов требует времени, ни одна из просьб не останется без внимания.

Напоминаем, что ранее глава республики решил выдать в качестве поддержки каждому мобилизованному солдату по 50 тысяч рублей от региона. Часть бойцов уже получили эту выплату.

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