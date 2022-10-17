Фото: скриншот из видео на странице Александра Бречалова @a.brechalov

Сегодня глава Удмуртии Александр Бречалов посетил мобилизованных из Удмуртии в Саратовской области. Об этом он сообщил на своей официальной странице в «ВКонтакте».

«Проверю, в каких условиях они живут и тренируются, как одеты, чем снабжены, как настроение. Постараюсь вам все рассказать максимально подробно», – написал Бречалов в своем сообщении.

Напоминаем, что ранее глава республики решил открыть курсы начальной военной подготовки, которые прошли уже около сотни жителей Удмуртии.

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