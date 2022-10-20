Недействительным признали брак гражданина Таджикистана и уроженки Удмуртии

Запись о регистрации брака аннулировали Фото: Иван МАКЕЕВ

В Удмуртии признали недействительным брак 25-летнего гражданина Таджикистана и 21-летней жительницы Малопургинского района. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Мужчина обратился к девушке с просьбой заключения брака. Он сделал это для того, чтобы получить вид на жительство в упрощенном порядке. Девушка про это знала и согласилась. За предоставленную услугу молодой человек выплачивал ей ежемесячно по 10 тысяч рублей.

В мае этого года они заключили фиктивный брак. За это время мужчина заплатил своей жене 25 тысяч рублей. Они никогда не жили вместе и не вели совместное хозяйство.

Запись о регистрации брака аннулировали.

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