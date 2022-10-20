Недействительным признали брак гражданина Таджикистана и уроженки Удмуртии

Запись о регистрации брака аннулировали
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Удмуртии признали недействительным брак 25-летнего гражданина Таджикистана и 21-летней жительницы Малопургинского района. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.
Мужчина обратился к девушке с просьбой заключения брака. Он сделал это для того, чтобы получить вид на жительство в упрощенном порядке. Девушка про это знала и согласилась. За предоставленную услугу молодой человек выплачивал ей ежемесячно по 10 тысяч рублей.
В мае этого года они заключили фиктивный брак. За это время мужчина заплатил своей жене 25 тысяч рублей. Они никогда не жили вместе и не вели совместное хозяйство.
Запись о регистрации брака аннулировали.
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