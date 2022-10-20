В Ижевске отремонтируют памятник рабочему-революционеру Ивану Пастухову

Работы планируется закончить к концу ноября. Фото: сайт администрации города
В столице Удмуртии занялись ремонтом памятника первому рабочему-революционеру в республике, председателю Ижевского горсовета Ивану Пастухову. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Сейчас подрядчики уже демонтировали старую гранитную и тротуарную плитку, провели армирование подпорных стенок, а также приступили к облицовке памятника натуральным камнем.
«Значимость этого объекта в том, что в Ижевске очень мало именных памятников, посвященных выдающимся личностям», - подчеркнула заслуженный архитектор Удмуртии Нина Степанюк.
В ближайшем будущем планируется закончить замену облицовки постамента и стен объекта натуральным камнем, уложить новую брусчатку, а также очистить от старой краски сам памятник.
Конец работ намечен на конец ноября.
Фото: сайт администрации города
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Недействительным признали брак гражданина Таджикистана и уроженки Удмуртии
Рыбаков из Башкирии осудили за незаконный вылов рыбы и раков в Удмуртии
В Удмуртии ввели режим базовой боевой готовности