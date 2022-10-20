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Общество20 октября 2022 6:38

В Ижевске отремонтируют памятник рабочему-революционеру Ивану Пастухову

Это будет первый ремонт памятника за 90 лет
Софья Кель
Работы планируется закончить к концу ноября. Фото: сайт администрации города

Работы планируется закончить к концу ноября. Фото: сайт администрации города

В столице Удмуртии занялись ремонтом памятника первому рабочему-революционеру в республике, председателю Ижевского горсовета Ивану Пастухову. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Сейчас подрядчики уже демонтировали старую гранитную и тротуарную плитку, провели армирование подпорных стенок, а также приступили к облицовке памятника натуральным камнем.

«Значимость этого объекта в том, что в Ижевске очень мало именных памятников, посвященных выдающимся личностям», - подчеркнула заслуженный архитектор Удмуртии Нина Степанюк.

В ближайшем будущем планируется закончить замену облицовки постамента и стен объекта натуральным камнем, уложить новую брусчатку, а также очистить от старой краски сам памятник.

Конец работ намечен на конец ноября.

Фото: сайт администрации города

Фото: сайт администрации города

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