Рыбаков из Башкирии осудили за незаконный вылов рыбы и раков в Удмуртии

Мужчины рыбачили в апреле и июне этого года Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сарапульский суд признал виновными трех жителей республики Башкортостан. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, их обвинили в незаконном вылове рыбы и раков.

В апреле и июне этого года мужчины с помощью 3 рыболовных сетей выловили 92 рыбы и 1 014 раков. Суммарно причиненный государству ущерб составил 250 тысяч рублей.

Эти деньги мужчины возместили в полном размере. Суд назначил им наказание в виде штрафа в размере от 30 до 40 тысяч рублей.

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