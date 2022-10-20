Рыбаков из Башкирии осудили за незаконный вылов рыбы и раков в Удмуртии

Мужчины рыбачили в апреле и июне этого года
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Сарапульский суд признал виновными трех жителей республики Башкортостан. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, их обвинили в незаконном вылове рыбы и раков.
В апреле и июне этого года мужчины с помощью 3 рыболовных сетей выловили 92 рыбы и 1 014 раков. Суммарно причиненный государству ущерб составил 250 тысяч рублей.
Эти деньги мужчины возместили в полном размере. Суд назначил им наказание в виде штрафа в размере от 30 до 40 тысяч рублей.
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