Новый год без елочки: компании Ижевска отказываются от новогодних корпоративов

Из за нестабильной экономической ситуации многие компании отказываются от корпоративов Фото: Амир Закиров

Новый год – один из самых прибыльных периодов для ресторанов и праздничных агентств. Однако в последнее время многие из них на территории Удмуртии столкнулись с участившейся отменой броней заказов. Причиной эксперты считают нестабильную экономическую ситуацию и проведение специальной военной операции. Подобная ситуация складывается по всей стране.

Корпоративы отменяют как отдельные бизнесмены, так и различные органы власти. Многие из них вместо праздничных мероприятий собираются направить деньги семьям мобилизованных. Администрация Удмуртии пока не сообщала о подобном решении. По словам пресс-службы, для них такие мероприятия никогда не проводились.

Федор Миннигараев, начальник управления по связям с общественностью Госсовета Удмуртии, напомнил, что праздники для чиновников не проводятся за счет бюджетных средств, и в случае проведения мероприятия все складываются на него самостоятельно. Поэтому депутаты Государственного совета сами решат вопрос о проведении корпоративов.

Благодаря данным наших коллег из «Коммерсантъ – Удмуртия», стало известно, что около 70% компаний, планировавших в этом году провести новогодние корпоративы, отменили их, сославшись на неуместность.

По данным сервиса Superjob (Суперджоп), 40% работодателей из Удмуртии пока планируют отметить Новый год со своими сотрудниками.

При этом: 15% отдохнут в офисе, 15% собираются устроить вечеринку в кафе или ресторане, 3% собираются выехать на базы отдыха, 8% будут проводить мероприятия других форматов.

Руководитель ресторанного холдинга Welcome Group (Велком групп) Максим Коновалов, рассказывая о низких бронях, подчеркнул, что основная проблема заключается в отсутствии праздничного настроения у людей. Примерно то же самое было во время пандемии всего лишь год назад. По его словам, ситуация улучшилась, когда были сняты основные ограничения.

Директор сети ресторанов «Позимь» Алена Кручинина заявила, что сейчас случаи отмены единичны. Но заявок на бронь столиков значительно меньше, чем в прошлые годы.

«Кажется, люди не столько отказываются от праздника, сколько ожидают чего-то», – заметила Алена Кручинина.

Организатор и ведущая праздников Наталья Смехова рассказала, что у нее пока нет отмены бронирований даже несмотря на то, что многие заказчики стали урезать свои бюджеты.

«Более полная картина будет ясна ближе к Новому году. Надеемся на лучшее», – отметила Наталья Смехова.

Сопредседатель общественной организации «Деловая Россия» Юлия Камашева считает, что такая тенденция может стать повсеместным явлением и будет расти в ближайшие недели. Однако, по ее мнению, все равно найдутся те, кто будет праздновать несмотря ни на что.

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