Александр Бречалов о режиме базовой боевой готовности в Удмуртии: «С точки зрения жизни обычных граждан ничего не меняется»

Все регионы будут работать в одном направлении. Фото: Александр Бречалов в «ВКонтакте» @a.brechalov

19 октября президент страны Владимир Путин на заседании Совета Безопасности озвучил ряд регионов России, в которых вводится режим базовой боевой готовности. Глава республики Александр Бречалов на своей официальной странице в «ВКонтакте» объяснил, что это означает для Удмуртии, которая вошла в список названных регионов.

Глава подчеркнул, что это никак не коснется жизни обычных граждан. Введение режима базовой боевой готовности означает, что в скором времени региональное правительство усилит охрану общественного порядка, а также обеспечит безопасную работу объектов связи, коммуникаций, энергетики и других учреждений.

Все регионы будут работать слаженно и в одном направлении. Для координации на федеральном уровне будут созданы два штаба. Их возглавят Михаил Мишустин и Сергей Собянин.

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