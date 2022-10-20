Мужчина погиб в ДТП после столкновения с грузовиком в Удмуртии

Погибшему мужчине было 48 лет. Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Вечером 19 октября недалеко от села Малая Пурга столкнулись грузовой и легковой автомобили. Как сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии, один из водителей погиб.

ДТП произошло на 137 км трассы М-7. 53-летний водитель «УАЗ Патриот» при повороте налево на регулируемом перекрестке не предоставил преимущество на дороге другим автомобилям. В результате этого он врезался в грузовик «Рено», который двигался ему навстречу. За его рулем сидел 48-летний мужчина.

В результате столкновения умер водитель УАЗ. Спасатели проводили его деблокировку.

Ведется расследование.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Приемный покой ГКБ № 6 в Ижевске отремонтируют

В Ижевске отремонтируют памятник рабочему-революционеру Ивану Пастухову

Недействительным признали брак гражданина Таджикистана и уроженки Удмуртии