Приемный покой ГКБ № 6 в Ижевске отремонтируют

В здании проведут ряд изменений. Фото: Эльвира Пинчук в «ВКонтакте» @pinchuk_e

Масштабный ремонт проведут в приемном покое Городской клинической больнице № 6 в Ижевске. Об этом сообщает вице-премьер регионального правительства Эльвира Пинчук на своей странице в «ВКонтакте».

Планируется разместить новую стойку регистрации и просторный зал ожидания. В входе в отделение установят ветрозащищенную конструкцию с дверями маятникового типа. Это поможет переносить больных на носилках и каталках без задержек. На торце здания повесят светодиодную вывеску.

Первый этап ремонта планируется завершить уже через две недели. После этого работники возьмутся за благоустройство кабинетов врачей.

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