Вице-премьер правительства Удмуртии Эльвира Пинчук не смогла записаться на прием к врачу по телефону регистратуры

Фото: Эльвира Пинчук ВКонтакте

У премьер-министра регионального правительства Эльвиры Пинчук не вышло записаться на прием к врачу через звонки в регистратуру. Об этом она сообщила в своих соцсетях.

Многие жители жаловались на проблемы с записью к врачу по телефону регистратуры. Пинчук решила проверить этот способ самозаписи и лично убедилась, что жалобы пациентов не беспочвенны.

Записаться на прием в ГКБ №6 не удалось. В регистратуре объяснили, что свободных номерков нет и предложили записаться через интернет. Но Пинчук отметила, что в таких ситуациях оператор должен записать звонившего в очередь и пригласить, как только появится время на прием.

Дозвониться до ГКБ №4, Республиканской стоматологической поликлиники и Глазовской межрайонной больницы вообще не удалось.

Но были и хорошие новости. Записаться на прием через регистратуру в ижевские ГП №2 и ГП №5 вышло без проблем.

Вице-премьер отметила, что проверки работы регистратур будут продолжаться ежедневно. Также будут решать выявленные проблемы.

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