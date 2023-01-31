Два святилища в Удмуртии внесли в перечень объектов культурного наследия

Фото: Охрана культурного наследия Удмуртии @aoknur

«Территориальное святилище среднечепецких удмуртов Губервось (Гербервось) - 1» в Глазовском районе и «Окружное святилище верхнечепецких удмуртов Лек ошмес» в Игринском районе включили в Перечень объектов культурного наследия Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба охраны культурного наследия региона.

Губервось – это языческий храм, который появился здесь после уничтожения русскими общеплеменного святилища в XII-XIII вв. В 40-е гг. XVIII в. это место вновь разрушили после появления первого прихода и последовавшей позднее христианизации.

Святилище Лек ошмес – это старинное языческое место северных удмуртов родовой группы Вортча. В XIX – начале XX в. во время посева здесь проводили специальный ритуал жертвоприношения. Местные резали бычка или жеребенка и пускали его кровь на землю. После варили его мясо, на бульоне делали кашу, а затем молились.

Соответствующие приказы в Агентстве по госохране объектов культурного наследия Удмуртии подписали 23 января 2023 года.

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