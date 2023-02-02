Сотрудник УФСИН по Удмуртии заставлял своих подчиненных помогать на стройке знакомого

К УФСИНовцу с просьбами обращался знакомый Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Должностное лицо УФСИН по Удмуртии на 2 месяца посадили под домашний арест за превышение должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба Индустриального районного суда Ижевска.

С июня 2021 года по января 2023 года знакомый мужчины неоднократно просил предоставить ему в помощь подчиненных УФСИНовца. За этого время сотрудников Службы неоднократно заставляли помогать в быту и на стройке знакомого начальника.

Так, мужчина не только нарушил права своих подчиненных, но и подорвал авторитет органа исполнительной власти.

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