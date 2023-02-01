С 1 марта в Удмуртии подорожает проезд по платным мостам через реки Кама и Буй

О поднятии цен сообщил оператора этих мостов Фото: Сергей ГРАЧЕВ

С 1 марта цены на проезд по платным мостам через реки Кама и Буй повысят. Об этом сообщает пресс-служба оператора этих переездов – ООО «РИК».

С первого дня весны легковушки и мотоциклы смогут пересечь Каму по мосту за 330 рублей, а Буй – за 220 рублей. Стоимость повысили на 30 и 20 рублей соответственно. Цену за проезд по обоим мостам подняли на 50 рублей, теперь водителям придется заплатить 550 рублей.

Для транспорта высотой от 2 м до 2.6 м проезд через реку Каму составит 800 рублей (+80 рублей) и 480 рублей – через Буй (+60 рублей). За оба моста нужно будет заплатить 1280 (+140 рублей).

За транспортные средства от 2.6 м при переезде через Каму нужно будет заплатить 1350 рублей (+110 рублей), через Буй – 800 рублей (+70 рублей) и за оба – 2150 (+180 рублей).

«Для фур и большегрузов стоимость проезда через Каму составит 1800 и через реку Буй – 1000 рублей, плата за оба моста будет 2800 рублей», – поделились в компании.

К цене добавили 180, 70 и 250 рублей соответственно.

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