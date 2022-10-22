22 октября на дорогах Удмуртии произошло два ДТП со смертельным исходом

Аварии произошли утром 22 октября. Фото: 1-й отдел Управления ГИБДД по Удмуртии

Сегодня, 22 октября, 07 часов 40 минут произошла автомобильная авария. Столкновение произошло на 50 км автомобильной дороги «Подъезд к городам Ижевск и Пермь от автодороги М-7 "Волга» Алнашского района. Об этом сообщает 1-й отдел Управления ГИБДД по Удмуртии.

По предварительным данным, 42-летний водитель автомобиля «ГАЗ» проехал регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора. В результате произошло столкновение с грузовым автомобилем «Скания», которым управлял 52-летний мужчина.

На дорогах Удмуртии 22 октября произошло две аварии со смертельным исходом. Фото:1-й отдел Управления ГИБДД по Удмуртии

В результате ДТП водитель автомобиля «ГАЗ» получил серьезные травмы, от которых скончался на месте происшествия.

Этим же утром, около 8 часов, произошла еще одна автомобильная авария. Столкновение произошло на 65 км автодороги «Игра-Глазов» Глазовского района.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля от полученной травмы скончался. Фото: 1-й отдел Управления ГИБДД по Удмуртии

По предварительным данным, 45-летний водитель автомобиля «Сузуки», решил совершить обгон в неположенном месте. Мужчина выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем «Скания», за рулем которого находился 38-летний мужчина.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля от полученной травмы скончался, а водитель грузового автомобиля доставили в больницу с различными травмами.

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