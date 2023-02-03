Общедомовые нужды: как изменилась система платежей и что сделать жителям Ижевска, чтобы сэкономить

Что изменилось и придется ли платить больше? Фото: Мария Бакланова

ОДН – это общедомовые начисления. Другими словами, расходы, которые идут на содержание общедомового имущества. Теперь их будут начислять по новой схеме. Читатели «Комсомолки» задаются вопросом: что изменилось и придется ли платить больше?

Ответы мы нашли у председателя «Объединения советов домов Удмуртии» и члена Общественной палаты России Александра Евсеева.

Что входит в ОДН?

ОДН – не что-то сверхъестественное. Это всего-навсего расходы, необходимые для содержания дома: вода, которой моют пол в подъезде, свет на лестничной клетке... Для всего этого нужны ресурсы: вода, электроэнергия и, конечно, канализация.

А еще есть отопление, которое используется в подъездах. Однако плату за эту услугу не включают в платежки отдельно, а суммируют с тем, что вы платите за свою квартиру. Кстати, о том, как можно сэкономить на таких платежах, мы писали ранее.

Плату за все эти ресурсы распределяют равномерно между жильцами и включают в отдельные графы в платежке.

Что изменилось в ОДН?

Раньше плату за общедомовые нужды начисляли по нормативу, если не было решения общедомового собрания, что дом платит по факту. Сейчас эта схема продолжит работать, но раз в год будут делать перерасчет на основе данных счетчиков (если они есть в доме). Если дом и так принимал решение, что платит по показаниям приборов, ничего не изменится.

Все счета на общедомовые расходы распределяются равномерно между всеми жильцами. Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Схема расчета простая: из показателей общедомовых счетчиков (они показывают, сколько всего ресурсов поступило в здание) вычитают показания приборов учета, которые установлены в жилых квартирах. Разница – это реальные ОДН, которые в равных долях делятся на всех жителей.

Перерасчет по новым правилам проводится в первом квартале нового года. Т. е. в январе-марте этого года жители Ижевска получат корректировку в оплате услуг ЖКХ за 2022 год.

«Сложно сказать, как перерасчет скажется на платежках. В каждом доме это индивидуальная история. Кому-то придется доплатить, а у кого-то, возможно, корректировка покроет расходы на несколько месяцев», – сообщил журналисту «Комсомолки» председатель «Объединения советов домов Удмуртии» и член Общественной палаты России Александр Евсеев.

Можно ли сэкономить на ОДН?

Есть два способа, которые могут помочь жителям города хорошо сэкономить на общедомовых нуждах. Первый – все жители должны вовремя передавать показания счетчиков в своих квартирах.

Если вовремя снимать показания счетчиков во всех квартирах, можно хорошо сэкономить. Фото: Диля Ахмадишина

Для чего это надо? Все просто. Если не сдавать вовремя показания счетчика, все неучтенные расходы будут уходить в общедомовые и распределяться между собственниками, включая тех, кто свои показания сдает регулярно.

Чтобы координировать жильцов и мотивировать их подавать показания вовремя, совет дома может использовать несколько способов. К примеру, делать ежемесячный поквартирный обход или организовать установку системы типа «умный дом». Она будет регулярно отправлять необходимые показатели дистанционно. Но это стоит больших денег.

«Конечно, систему дистанционной передачи обычно делают, когда уже не требуются другие работы в доме. Это дорогостоящий вопрос. Но я лично знаю один пятиэтажный дом на Буммаше, который в свое время смог отремонтировать и крышу, и сети, а деньги при этом продолжали собирать. Поскольку деньги имеют свойство обесцениваться, лучше их вкладывать в жилье. И тогда они решили создать систему дистанционной передачи показаний», – рассказал Александр Евсеев.

Некоторые недобросовестные жильцы могут намеренно не подавать свои показатели, чтобы их расходы распределялись на других Фото: Мария Бакланова

Второй способ сберечь деньги на ОДН – следить, чтобы соседи не хитрили и не пользовались ресурсами больше, чем это учитывается. Кто-то может не иметь счетчика, но тратить ресурсов больше, чем заложено в нормативе. Кто-то способен жить большой семьей в квартире, где нет счетчиков и прописан всего один человек, и платить соответственно только за него по нормативам. Кто-то вмешивается в работу счетчиков.

А ведь такие неучтенные траты влияют на общедомовые расходы. Выявлять такие ситуации можно вместе с УК – у нее есть соответствующие полномочия.

Можно ли поставить общедомовые приборы учета?

Если нет общедомовых счетчиков, то и пересчета не будет. Однако, по словам Александра Евсеева, установка таких приборов учета возможна.

Для этого необходимо решение общедомового собрания. Жильцам потребуется оплатить их стоимость и сами работы. Деньги на реализацию можно будет взять из средств на текущий ремонт.

А вот для установки счетчиков по учету электроэнергии достаточно будет простого обращения в УК. Там ваше заявление обработают и отправят заявку в сетевую организацию, которая установит прибор в течение полугода.

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