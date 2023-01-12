Счетчики отопления: можно ли сэкономить обладателям индивидуальных приборов и в каких домах жители Ижевска могут регулировать температуру

Разбираемся, на основе каких данных начисляют плату за тепло и что сделать обладателям приборов в квартире, чтобы действительно сэкономить Фото: Мария Бакланова

В 2022 году Ижевск перешел на оплату отопления по факту. То есть теперь платеж не распределяется равномерно на весь год, а выставляется по итогам месяца в зависимости от того, сколько потратили на обогрев. Летом мы не будем платить вообще, зато зимой цифры в платежках впечатляют. В связи с этим многие ижавчане задаются вопросами: можно ли регулировать «погоду в доме»? Почему нельзя установить счетчик в квартире? Нет ли риска переплатить из-за теплолюбивого соседа? Разбираемся в проблеме с председателем «Объединения советов домов Удмуртии», членом комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты РФ Александром Евсеевым.

Общедомовой и индивидуальный счетчик по отоплению

По системам расчета за отопления дома в Ижевске можно поделить на три типа:

– дома без счетчиков;

– дома, где есть только общедомовые счетчики (в большинстве – это старые здания с вертикальной разводкой, то есть труба идет от соседа снизу к соседу сверху);

– дома, где есть общедомовые и индивидуальные счетчики отопления (как правило, новостройки с горизонтальной разводкой).

Если дома не оборудованы приборами учета, плата начисляется по нормативу. Его устанавливает правительство региона. Платеж получится равным в течение восьми месяцев, поэтому летом, как и остальным жителям города, не придется платить вообще.

Но чаще всего в здании есть только общедомовой счетчик. Он фиксирует, сколько ресурса поступило на весь дом. Затем этот объем делят между собственниками в зависимости от площади квартиры: обитатель «трешки» отдаст больше денег, чем сосед из двухкомнатной.

Зато если вы живете в новостройке и у вас горизонтальная разводка, вы можете пользоваться индивидуальными счетчиками. Только для этого прибор надо опломбировать и ввести в эксплуатацию, а соответствующий акт передать теплоснабжающей организации. Не стоит забывать и о поверках – иначе показания не будут принимать. О нюансах, связанных с индивидуальными счетчиками, поговорим чуть ниже.

В квартире есть счетчик. Почему я не могу платить по факту?

Наличие счетчика в квартире не всегда означает, что им можно воспользоваться. С такой ситуацией столкнулась читательница «Комсомолки» Ирина.

«Живу в новостройке. Когда дом сдали, у нас были счетчики отопления. Никого это не волновало, пока не перешли на оплату по факту. Мы обрадовались, что у нас есть приборы в квартирах. Но в управляющей компании заявили, что у нас вертикальная разводка, и пользоваться счетчиками нельзя», – рассказала нам ижевчанка.

Увы, бывает так, что застройщик зачем-то устанавливает счетчики, хотя по факту их технически нельзя использовать. А порой люди принимают за счетчик распределители тепла – прибор, который помогает регулировать температуру в квартире. Кто-то думает, что если ее уменьшить, то можно сэкономить. Но это не совсем так.

«Есть свои нюансы начисления по распределителям. Если начисления производятся по ним, этой работой занимается совет дома. Во-первых, ими должны быть оборудованы не менее 50% квартир. Также у собственника должен быть подписанный акт ввода в эксплуатацию. Эти приборы считают потребление тепла не в гигакалориях, а в доле от общего потребления. Там сложная переводная формула. Я бы не рекомендовал пользоваться столь сложными схемами начисления», – прокомментировал председатель «Объединения советов домов Удмуртии» Александр Евсеев.

Как сэкономить жильцам с помощью индивидуальных счетчиков?

Итак, допустим, что у вас есть и счетчик в квартире, и регулятор отопления вы поставили на минимум. Казалось бы, вот отличный способ экономии. Но этого недостаточно, чтобы уменьшить потребление тепла и цифры в платежке.

«Счетчик не позволит сэкономить, если в доме не было энергоэффективных мероприятий: нет системы погодного регулирования, которая бережет от перетопов, ресурс «утекает» через межпанельные швы, окна и двери. Все это отразится на общедомовых расходах», – пояснил председатель «Объединения советов домов Удмуртии» Александр Евсеев.

Также важно учесть еще один момент: если показания индивидуальных счетчиков тепла в квартирах подают не все жильцы, сэкономить не получится. В такой ситуации оказался читатель «Комсомолки» Алексей.

«Раз дом платит по фактическому потреблению, почему я должен оплачивать за теплолюбивых? У нас в квартирах стоят счетчики. Но экономии при этом нет. В «Энергосбыте» говорят, что передавать показания должны все жильцы, но это же невозможно», – возмущается ижевчанин.

К сожалению, требования ресурсоснабжающей организации верны. Ведь если показания подают не все жильцы, часть ресурсов оказывается неучтенной. Они попадают в статью расходов на общедомовые нужды, которые ложатся на плечи остальных собственников.

«Организовать стопроцентную передачу можно. Этим могут заниматься председатель совета дома или совет дома. Также к такой работе можно привлечь управляющую компанию, но за дополнительную плату. Третий вариант – оборудовать счетчики системой передачи данных, но это тоже расходы», – говорит Александр Евсеев, председатель «Объединения советов домов Удмуртии».

Также эксперт подчеркнул, что в случае с отоплением вопрос полной передачи показаний счетчиков более чувствительный. Ведь дом в любом случае потребляет тепло для обогрева подъездов. Все, что не удалось учесть, попадает в общедомовые расходы.

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