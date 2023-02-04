Гороскоп на неделю: с 6 по 12 февраля Рыбам необходимо снять стресс, а Овнам – расстаться с токсичным окружением

Совершая маленькие шаги, можно вершить судьбы Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз на эту неделю.

Овен

Наступает время принятия судьбоносных решений. Пора разорвать связь с токсичным окружением и начать поиски себя. Кроме того, вам будет сопутствовать материальная удача.

Телец

Внутренний конфликт может загнать вас в тупик в самый неподходящий момент. Ощущение пустоты и постоянные сомнения можно преодолеть, полагаясь на силу воли. Звезды советуют набраться терпения.

Близнецы

Может казаться, что вы не властны над происходящем вокруг. Однако это не так. Судьба вам подарит возможность взять ситуацию в свои руки. Используйте полученный шанс с умом.

Рак

Вам удастся встать с колен, найдя источник энергии внутри себя. Это поможет не потерять баланс и улучшить свою продуктивность в делах. Но не берите на себя слишком много. Выше головы прыгнуть не удастся.

Лев

В реализации давно задуманных планов удача встанет на вашу сторону. Но ее настроение переменчиво, как у кокетливой дамы. Будьте готовы к тому, что в конце концов вам придется приложить немало и своих усилий.

Дева

Финансовые успехи помогут настроиться на позитивный лад и начать готовиться к длительному путешествию. У вас появится хорошая возможность исполнить заветное желание без вреда для себя.

Весы

Ожидайте необычных знакомств. Готовы ли вы раскрыть свое сердце навстречу чувствам? Или же вы предпочитаете мимолетные связи? Судьба подкинет вам нужного спутника. Не сомневайтесь.

Скорпион

Потеря, которую вы никак не могли ожидать, привлечет в вашу жизнь финансовый поток. Деньги могут помочь начать новый путь в бизнесе.

Стрелец

Не стоит поддаваться гневу, если что-то идет не так. Звезды советуют расслабиться. Мелкие проблемы отступят. Мир заиграет яркими красками и подарит вдохновение.

Козерог

Внутренний стержень может дать трещину перед нахлынувшими чувствами. На этой неделе вы будете легко ведомы чужими желаниями. Не теряйте себя. Впереди неожиданный подарок.

Водолей

Познание новых дисциплин может оказаться довольно трудоемким процессом. Ищите покой в природе. Родственная душа подаст вам знак в любой момент. Возможно, поделится интересной идеей, которая зарядит вас на творчество.

Рыбы

Груз ответственности на плечах может начать беспокоить. Не стоит стесняться просить помощи окружающих. Время для передышки найдется. Вам, как никогда, потребуется сбросить накопившийся стресс.

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