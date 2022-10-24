«Как вам нужно это организовать, чтобы не было такой ситуации?»: директор «Парков Ижевска» прокомментировал ситуацию с давкой из-за арбузов

После проведения фестиваля организаторы поставили под вопрос раздачу бесплатных дынь. Фото: Андрей АБРАМОВ

Директор «Парков Ижевска» Сергей Буторин прокомментировал «Комсомолке» ситуацию, когда на фестивале возникла давка из-за бесплатной раздачи арбузов.

«Парк – это всегда позитивные эмоции. Никогда осенью в «Парках Ижевска» не было столько мероприятий, как в этом году. Но вчера получился ажиотаж такой, что все ринулись за арбузами. Возможно, был элемент провокации. Кто-то крикнул: «Позор «Паркам Ижевска». <...> Почему позор? Мы сделали большой подарок для города. Позор за то, что мы дарим все людям? Я не согласен, я защищаю в этом смысле свою команду», – прокомментировал Сергей Буторин.

Он отметил, что до этого в парках было подобное мероприятие – фестиваль тыкв. Но тогда все прошло спокойно. При этом принципиальной разницы с точки зрения организации не было.

«Первая мысль: арбузы хотелось больше, чем тыквы. Если бы я выбирал между тыквой и арбузом, я бы выбрал арбуз, например. Праздник тыквы прошел спокойно, там много позитивных отзывов было. И по вчерашнему дню очень много хороших комментариев. Люди говорят спасибо за то, что в такое сложное время мы дарим эмоции. Почему такой ажиотаж появился – не знаю. Тут мне хочется задать вопрос людям: как вам нужно это организовать, чтобы не было такой ситуации?», – говорит директор «Парков Ижевска».

Команда после происшествия задумалась о тонкостях проведения таких мероприятий. В ближайшие дни в парке планировали отметить еще и день дынь с бесплатной раздачей фруктов. Теперь праздник под вопросом.

Из-за чего еще устраивали давки жители Ижевска?

Это не первый случай, когда в Ижевске устраивают давки из-за бесплатной раздачи еды. После происшествия с арбузами сразу же вспомнился Рыжий фестиваль 2012 года. Тогда у круглого фонтана на Центральной площади планировали устроить апельсиновый флешмоб. Из коробок планировалось высыпать цитрусовые в воду, а после окончания акции жители могли забрать фрукты себе. Но мероприятие даже не успело начаться: когда организаторы принесли коробки к фонтанам, горожане сразу же начали расхватывать апельсины.

В 2017 году 2 августа ижевчане устроили давку во время раздачи полевой каши в Березовой роще. Организаторы тогда признали, что были некоторые недочеты: кашу привезли на 15 минут позже, и из-за этого, по их мнению, могла скопиться очередь.

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