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Общество24 октября 2022 10:00

«Как вам нужно это организовать, чтобы не было такой ситуации?»: директор «Парков Ижевска» прокомментировал ситуацию с давкой из-за арбузов

В «Парках Ижевска» после давки на раздаче арбузов могут отменить фестиваль дынь
Анастасия Захарова
После проведения фестиваля организаторы поставили под вопрос раздачу бесплатных дынь.

После проведения фестиваля организаторы поставили под вопрос раздачу бесплатных дынь.

Фото: Андрей АБРАМОВ

Директор «Парков Ижевска» Сергей Буторин прокомментировал «Комсомолке» ситуацию, когда на фестивале возникла давка из-за бесплатной раздачи арбузов.

«Парк – это всегда позитивные эмоции. Никогда осенью в «Парках Ижевска» не было столько мероприятий, как в этом году. Но вчера получился ажиотаж такой, что все ринулись за арбузами. Возможно, был элемент провокации. Кто-то крикнул: «Позор «Паркам Ижевска». <...> Почему позор? Мы сделали большой подарок для города. Позор за то, что мы дарим все людям? Я не согласен, я защищаю в этом смысле свою команду», – прокомментировал Сергей Буторин.

Он отметил, что до этого в парках было подобное мероприятие – фестиваль тыкв. Но тогда все прошло спокойно. При этом принципиальной разницы с точки зрения организации не было.

«Первая мысль: арбузы хотелось больше, чем тыквы. Если бы я выбирал между тыквой и арбузом, я бы выбрал арбуз, например. Праздник тыквы прошел спокойно, там много позитивных отзывов было. И по вчерашнему дню очень много хороших комментариев. Люди говорят спасибо за то, что в такое сложное время мы дарим эмоции. Почему такой ажиотаж появился – не знаю. Тут мне хочется задать вопрос людям: как вам нужно это организовать, чтобы не было такой ситуации?», – говорит директор «Парков Ижевска».

Команда после происшествия задумалась о тонкостях проведения таких мероприятий. В ближайшие дни в парке планировали отметить еще и день дынь с бесплатной раздачей фруктов. Теперь праздник под вопросом.

Из-за чего еще устраивали давки жители Ижевска?

Это не первый случай, когда в Ижевске устраивают давки из-за бесплатной раздачи еды. После происшествия с арбузами сразу же вспомнился Рыжий фестиваль 2012 года. Тогда у круглого фонтана на Центральной площади планировали устроить апельсиновый флешмоб. Из коробок планировалось высыпать цитрусовые в воду, а после окончания акции жители могли забрать фрукты себе. Но мероприятие даже не успело начаться: когда организаторы принесли коробки к фонтанам, горожане сразу же начали расхватывать апельсины.

В 2017 году 2 августа ижевчане устроили давку во время раздачи полевой каши в Березовой роще. Организаторы тогда признали, что были некоторые недочеты: кашу привезли на 15 минут позже, и из-за этого, по их мнению, могла скопиться очередь.

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