Видео: битву за арбузы устроили жители Ижевска на тематическом празднике

Жителям раздавали 10 тонн арбузов. Фото: скриншот с видео

23 октября в столице Удмуртии в парке Горького прошел праздник, где горожанам бесплатно раздавали 10 тонн арбузов. После мероприятия каждый гость мог забрать понравившийся ему «приз», однако желающих оказалось слишком много. В соцсетях с мероприятия стали появляться видео, где жители и гости Ижевска устроили битву за арбузы.

В пресс-службе оператора «Парки Ижевска», организовавший праздник, отметили, что целью мероприятия было создание хорошего настроения и позитивных моментов. «Но мы не можем отвечать за то, как ведут себя люди. Мы можем лишь дать людям возможность прийти на праздник, а контролировать воспитание и меры приличия каждого мы не в силах»,— сказано в сообщении.

Отметим, что на мероприятии для гостей также работали тематические фотозоны, мастер классы и развлекательная программа для детей.

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