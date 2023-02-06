«Успели только курточки надеть и выпрыгнуть в окно»: многодетная семья осталась без дома из-за пожара

так выглядит дом многодетной семьи после пожара. Фото: архив героев пубилкации

Семья Клементьевых из деревни Сундур в Игринском районе растит четверых детей, старшему из которых 11, а младшему – всего четыре года. Своими силами они возвели двухэтажный дом, но роковой пожар 31 января 2023 года разрушил все. Лидия Клементьева рассказала «Комсомолка», как все произошло и как семья живет сейчас.

Проснулись от треска

В ту ночь к Лидии приехал брат и остался ночевать в доме сестры. Положили его спать в комнате на втором этаже, рядом с верандой. Возможно, это спасло им жизнь.

Около пяти часов утра с веранды донесся треск. Брат проснулся, встревожился и кинулся будить Лидию. Открыли дверь – и комнату заполнил дым.

«Было очень страшно, но надо было действовать быстро. Подняли всех детей, накинули на них курточки и обувь. Брат в это время вызвал пожарных. Муж попытался залить огонь водой из шланга от котельной, но безрезультатно. Я успела схватить только документы», – вспоминает Лидия.

Пожар уничтожил часть дома. Фото: личный архив

Причиной пожара стало короткое замыкание.

Нужно было как можно быстрее покинуть помещение, но выяснилось, что вход в дом завалило снегом с крыши. Тогда вся семья бросилась к окну на первом этаже. К счастью, все успели выпрыгнуть. По крайней мере, живы.

Пожарные приехали моментально – через семь минут после звонка. Три машины тушили огонь в доме. А Лидия тем временем отвела детей в дом к родителям мужа – кроме курток и обуви на них, можно сказать, ничего и не было.

В школу ребят в тот день не отпустили – слишком сильно было потрясение от пережитого.

Мечтают о возвращении домой

Сейчас жить в старом доме невозможно: сгорела крыша и веранды на обоих этажах, пострадала отделка, первый этаж залило водой. Семья уже осмотрела, что осталось от прежнего жилья, и твердо решила, что вернется сюда после ремонта.

Семья надеется вернуться в родной дом. Фото: личный архив

Пока приходится ютиться в доме у родителей мужа. Лидия признается: жить очень тесно. Здание состоит из зала и кухни, а только семья Лидии – шесть человек. Соответственно, на одну комнату – восемь представителей семейства.

«Конечно, радует, что у нас в Игринском районе очень добрые и отзывчивые люди. Многие нам помогают одеждой, батюшка продукты привез», – говорит Лидия.

Тем не менее из-за потери дома семья оказалась в трудном положении, и помочь может любая копейка. Если с продуктами и одеждой все наладилось, то на ремонт единственного дома средства нужны немалые.

Чтобы поддержать семью в такой ситуации, можно перевести любую сумму на карту «Сбера» по номеру 89042486515. Получатель – Лидия Николаевна К.

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