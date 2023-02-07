В поисках дома: в автобусах Ижевска катается пес-безбилетник

Пушистый безбилетник покорил сердца жителей Ижевска. Фото: @olesya5690

Жители Ижевска неоднократно встречали в городских автобусах и троллейбусах необычного пассажира. В общественном транспорте столицы Удмуртии регулярно ездил рыжий пес. Иногда он вольготно лежал на сидении или прятался в уголке, свернувшись калачиком. Каждый вечер собака возвращалась к торговому центру «Малахит» и чего-то ждала. А недавно песик исчез, и привыкшие к нему горожане заволновались.

Куда же делся главный безбилетник города? Журналист «Комсомолки» узнала подробности.

Пропажа хозяев и жизнь на остановке

Лиса впервые заметили в районе торгового центра «Малахит».

«Мы спрашивали местных жителей о том, откуда он взялся. Нам рассказали, что пес появился внезапно. Долго бродил около домов вокруг торгового центра, всматривался в лица людей, словно кого-то искал. Очень вероятно, что с хозяевами что-то случилось или они переехали, а собаку оставили. Такое, к сожалению, часто бывает», – поделилась с журналистом Олеся Полякова, куратор Лиса.

Пока было относительно тепло, Лис находил укромные места для отдыха. Как только выпал снег и стало холоднее – спал на канализационных люках или забегал погреться в магазины.

Иногда Лис спасался от надвигающихся холодов в ближайших магазинах. Фото: @olesya5690

«Местные бабушки и другие неравнодушные прохожие подкармливали его. Да он и сам подходил к людям за помощью. Думаю, отчасти именно этим он и запомнился ижевчанам. Милый пес с очень грустными и добрыми глазами», – рассказала Олеся.

Мохнатый безбилетник

Сначала поселившийся около остановки «Северный микрорайон» выходил встречать общественный транспорт, а со временем начал и сам разъезжать по городу.

«Каждый день во всех группах были посты. К примеру: «Чей пес едет в 28-м автобусе?», «Какой-то пес катается каждое утро на 19-м автобусе», – писали горожане в социальных сетях.

Лис неоднократно появлялся в городских пабликах. Но увы, хозяин так и не откликнулся Фото: @olesya5690

Конечно, далеко не всем пассажирам общественного транспорта нравилось соседство с бездомным псом. Были случаи, когда мохнатого «зайца» выгоняли из транспорта на мороз.

Удивительно, но где бы его ни высаживали, он всегда возвращался на остановку «Северный микрорайон». Причем не на своих четырех лапах, а все так же на транспорте.

«Вполне возможно, что он искал старых хозяев в городе. Лис явно разбирается в городских маршрутах лучше людей. Возможно, он до последнего надеялся, что рано или поздно за ним вернутся и заберут домой. Поэтому каждый день после своей прогулки возвращался туда, откуда приехал», – объяснила поведение своего подопечного Олеся.

Новая жизнь

Возможно, так бы и жил Лис, путешествуя по Ижевску, если бы не волонтеры. Спасая бывшего домашнего пса, они смогли найти для Лиса временный дом на передержке «Волшебные псы», где за ним сейчас присматривают.

Ветеринары его осмотрели и пришли к заключению, что ему ничего не угрожает. Лис – здоровый, активный полуторагодовалый пес.

Рыжий красавец успел освоиться и теперь с нетерпением ждет новую семью. Фото: @olesya5690

Волонтеры отмечают его жизнерадостность. Рыжий красавец обожает прогулки и игры. Особенно он радуется, когда его навещают люди.

«Он очень ласковый и игривый. Уверена, он не даст заскучать новому хозяину. Особого ухода или просторного дома он не требует. У нас лишь одно условие, которое новые хозяева должны соблюдать, – активный выгул», – поделилась Олеся.

Красавец Лис нуждается в надежном и преданном хозяине, который не оставит его на произвол судьбы. Если этот очаровательный безбилетник смог покорить вас или вы хотите помочь в содержании, привезти корм или просто пообщаться с очаровательным псом, вы можете связаться с его куратором Олесей Поляковой или по телефону 89124556527.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Военнослужащего из Удмуртии вернули из украинского плена

«Успели только курточки надеть и выпрыгнуть в окно»: многодетная семья осталась без дома из-за пожара

Минприроды Удмуртии держит под контролем разлив нефти на Чутырском месторождении