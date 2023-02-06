Минприроды Удмуртии держит под контролем разлив нефти на Чутырском месторождении

Фото: прокуратура Удмуртии @udmproc

Министерство природы Удмуртии взяло под контроль ситуацию с разливом нефти на Чутырском месторождении. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, сегодня на месторождении нефти в Игринском районе произошел разлив нефти. ЧП случилось во время регламентных работ на скважине. Обсадную трубу выдавило и в результате на землю вышла смесь из нефти, природного газа и воды.

Сейчас на месте аварии продолжают работать надзорные органы. Им помогают оперативные группы Игринского местного пожарно-спасательного гарнизона, а также силы и средства военизированного отряда.

Ликвидация разлива продолжается. Мероприятия по локализации завершены.

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