Военнослужащего из Удмуртии вернули из украинского плена

Военнослужащего вернули на Родину 4 февраля
Фото: Мария Бакланова
Из украинского плена удалось спасти еще одного военнослужащего из Удмуртии. Этим в своих соцсетях поделился депутат Госдумы от нашей республики Олег Гарин.
Это уже второй военнослужащий, которого вернули благодаря Гарину.
«Благодарю Министерство обороны РФ, Уполномоченного по правам человека Татьяну Москалькову и моего коллегу-депутата Шамсаила Саралиева за содействие», – поделился депутат.
Мужчину вернули на Родину 4 февраля. Его личные данные не раскрываются.
Напомним, ранее «Комсомолка» писала о том, как пропавших без вести военнослужащих из Удмуртии находят и возвращают домой.
Фото: Олег Гарин ВКонтакте @oleg.garin
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
«Успели только курточки надеть и выпрыгнуть в окно»: многодетная семья осталась без дома из-за пожара
Минприроды Удмуртии держит под контролем разлив нефти на Чутырском месторождении
В Удмуртии на отца четверых детей завели уголовное дело по факту жестокого обращения с ними