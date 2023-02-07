Военнослужащего из Удмуртии вернули из украинского плена

Военнослужащего вернули на Родину 4 февраля Фото: Мария Бакланова

Из украинского плена удалось спасти еще одного военнослужащего из Удмуртии. Этим в своих соцсетях поделился депутат Госдумы от нашей республики Олег Гарин.

Это уже второй военнослужащий, которого вернули благодаря Гарину.

«Благодарю Министерство обороны РФ, Уполномоченного по правам человека Татьяну Москалькову и моего коллегу-депутата Шамсаила Саралиева за содействие», – поделился депутат.

Мужчину вернули на Родину 4 февраля. Его личные данные не раскрываются.

Напомним, ранее «Комсомолка» писала о том, как пропавших без вести военнослужащих из Удмуртии находят и возвращают домой.

Фото: Олег Гарин ВКонтакте @oleg.garin

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