Жительницу Ижевска отправили в колонию за кражу двух шуб

Женщину пытался остановить продавец Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ижевске осудили местную жительницу за грабеж. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, она похитила две шубы.

В декабре 2021 года женщина посетила один из ижевских шоу-румов и вынесла оттуда две шубы. Продавец попытался остановить воровку, но ей все же удалось скрыться. Ущерб составил более 8 тысяч рублей.

Суд приговорил женщину к 2 годам и 8 месяцам в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

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