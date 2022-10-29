В Ижевске выпал первый снег

Город на пороге зимы Фото: Румянцева Мария
Сегодня, 29 октября, в столице Удмуртии выпал первый снег. Жители уснули осенью, а проснулись уже зимой. «Комсомолка» делится фотографиями наших читателей.
Фото: Юрьева Алена
Фото: Алексеев Глеб
Отметим, что по словам синоптиков снег продолжит украшать улицы города все выходные.
Фото: Гужавина Алина
Фото: Аксенова Ксения
Напоминаем, что Госавтоинспекция и синоптики заранее предупреждали о надвигающихся осадках. Жителям республики стоит быть гораздо внимательнее на дорогах. А автоводителям – подготовить свои машины к зиме. «Комсомолка» заранее сделала для вас список шиномонтажных мастерских в Ижевске.
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