В Ижевске выпал первый снег

Город на пороге зимы Фото: Румянцева Мария

Сегодня, 29 октября, в столице Удмуртии выпал первый снег. Жители уснули осенью, а проснулись уже зимой. «Комсомолка» делится фотографиями наших читателей.

Фото: Юрьева Алена

Фото: Алексеев Глеб

Отметим, что по словам синоптиков снег продолжит украшать улицы города все выходные.

Фото: Гужавина Алина

Фото: Аксенова Ксения

Напоминаем, что Госавтоинспекция и синоптики заранее предупреждали о надвигающихся осадках. Жителям республики стоит быть гораздо внимательнее на дорогах. А автоводителям – подготовить свои машины к зиме. «Комсомолка» заранее сделала для вас список шиномонтажных мастерских в Ижевске.

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