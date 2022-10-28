Новый асфальт и тротуар сделали на Загородной улице в Ижевске

Работы планируют закончить до конца месяца Фото: администрация Ижевска

В Ленинском районе Ижевска на Загородной улице построили тротуар и уложили новый асфальт. Как сообщает пресс-служба администрации города, дорожные работы на участке от Областной улицы до улицы Депутатской планируют закончить до начала ноября.

На данный момент дорожники сделали основание дороги, расширив ее до 5 метров, уложили несколько слоев асфальта и практически закончили обустройство тротуара.

Отметим, что деньги в размере 31 млн рублей на проведение работ выделили из бюджета республики.

Фото: администрация Ижевска

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