Гороскоп на неделю с 31 октября по 6 ноября 2022 года: Водолеи столкнутся с мистикой, а Раки – со сложным выбором

Пришла пора делиться теплом Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз для всех знаков зодиака на следующую неделю.

ОВЕН

Приготовьтесь. Эта неделя обещает стать довольно насыщенной. Не стоит бояться мелких неприятностей. Скорее всего, они будут указывать вам на неправильность выбранного пути. Прислушайтесь к своему сердцу. Успех гораздо ближе, чем кажется.

ТЕЛЕЦ

Смотрите на привычные вещи под другим углом. А если что-то идет не так, то лучше попросить помощи. Ваша жизнь сделает крутой поворот, и только ваша уверенность в себе поможет вам устоять на ногах.

БЛИЗНЕЦЫ

Продумывайте каждое свое действие. На этой неделе вам потребуется вся ваша изобретательность. Отстаивайте свою независимость и двигайтесь вперед. Вы найдете неожиданных союзников.

РАК

Вам придется поверить в свои силы и сделать судьбоносный выбор. Не нужно пытаться угадать, что ждет вас в ближайшем будущем. Любое решение будет правильным.

ЛЕВ

В жизни Львов настанет период стабильности. После тревожных событий возьмите передышку. Необходимо восстановить силы, чтобы двигаться дальше навстречу судьбе. А удача приложится.

ДЕВА

Изменения вокруг вас не будут такими болезненными, какими могли показаться вам поначалу. Все постепенно будет возвращаться на круги своя. Могут завязаться новые отношения. Присмотритесь. Возможно, они станут ключом к вашей мечте.

ВЕСЫ

Уверенность в себе и близких людях станут критериями вашего триумфа. Но не забывайте о мелочах. Разделяйте сложное на простое. Так вы без труда сможете предотвратить ошибки и прийти к желаемой цели без потерь.

СКОРПИОН

Сохраняя здравомыслие, вы не потеряете равновесие. Семья станет вашей опорой и крепостью. Доверьтесь и ответьте родным людям взаимностью. Общее дело впервые за долгое время сплотит вас.

СТРЕЛЕЦ

Порой, чтобы увидеть этот мир с другой стороны, нужно притвориться беззащитным и слабым. Отпустите свои тревоги. На этой неделе не будет причин защищаться. Удача любит людей с открытым сердцем. Улыбайтесь. Даря окружающим вдохновение, вы будете вознаграждены.

КОЗЕРОГ

Вселенная пошлет изобилие Козерогам и позволит им обрести душевную свободу. Расслабьтесь. Гонка за выгодой никуда не приведет. Поговорите сами с собой. Вздохните полной грудью. В жизни наступит белая полоса.

ВОДОЛЕЙ

Вас ждет волна странных и даже мистических событий. Не теряйте времени. Заряжайтесь магической энергией и не спешите. Вам нужно увидеть финал. Именно с него начнутся неизбежные перемены.

РЫБЫ

Стоит больше времени уделять родным и близким. Вера в светлое будущее придаст сил. Вместе с друзьями вы сможете справиться с жизненными трудностями и узнать о себе много нового.

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