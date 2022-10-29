На Центральной площади Ижевска открыли фотобульвар «Герои и подвиги»

Мероприятие прошло в рамках фестиваля «Историческая память» Фото: Мария Бакланова

28 октября в Ижевске прошло торжественное открытие фотобульвара «Герои и подвиги», который создали при поддержке Военно-исторического общества России, Министерства просвещения и Министерства обороны. Корреспонденты «Комсомолки» стали одними из первых посетителей на выставке.

На выставке представлены фотографии, документы и факты из биографий героев страны. Экспозиция поделена на 2 блока: федеральный и региональный.

В первом можно узнать о историях участников Великой Отечественной войны и героях локальных войн. Несмотря на то, что все эти люди относятся к разным национальностям и возрастным категориям, всех их объединяет любовь к Родине.

Региональная часть выставки посвящена бойцам из Удмуртии, в том числе участникам СВО.

В будущем, выставка скорее всего отправится «с туром» по городам и районам республики.

«Очень символично, что эта фотогалерея открывается в преддверии таких праздников, как День народного единства и День государственности Удмуртии. Очень важно, что ее посетители смогут прочесть правду об исторически важных событиях и почтить память своих отцов, дедов и прадедов. Это символично, ведь Ижевск – оружейная столица России. Мы как город трудовой доблести ковали эту великую победу», – отметил глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

Не обеделило вниманием выставку и подрастающее поколение Ижевска. Ведь выставка дала старт трехдневному фестивалю идей и проектов «Историческая память».

«Нам необходимо прорабатывать вопросы, как работать в школах с подрастающим поколением. Знание истории – нерушимый стержень, который может помочь людям в даже в самой трудной ситуации. Ведь именно знание истории делает из среднестатистического населения единый народ», – подчеркнула председатель регионального отделения Российского исторического общества в Удмуртии, депутат Госдумы России Лариса Буранова.

Целью организаторов стало повысить внимание на проблемы патриотического воспитания молодежи, а также разработать инструменты и форматы работы для школьных учителей истории и работников музеев. также необходимо сформировать единый план работы по развитию патриотического воспитания в республике на 2023 год.

Отметим, что с 24 октября по 4 ноября в соцсетях запустили флешмоб «Мой герой 18!». Жители Удмуртии могут поделиться фото и историями о героизме своих родственников и друзей под хэштегами: #ОнМойГерой #МойГерой18 #настоящиймужчина #историческаяПамять #РВИО.

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