Последние новости Ижевска на утро 10 февраля: молочный киоск и «индекс падучести»

Проверили, как часто горожане падают в скользких местах Ижевска. Фото: скриншот видео

Доброе утро, Ижевск! Сегодня, 10 февраля, температура воздуха составит -2°..-4°С, также местами пройдет небольшой снег.

Для того, чтобы день начался продуктивно, предлагаем вспомнить о главных событиях за прошедшие сутки.

«Индекс падучести»

Проверили, как часто горожане падают в скользких местах Ижевска. Фото: скриншот видео

В Ижевске – гололед. Конечно, его чистят, но пока городские службы и «управляйки» добираются до какого-то участка, проходит время. А ходить, тем временем, неудобно. В исключительно развлекательных целях «Комсомолка» решила подсчитать «индекс падучести». Мы попросили наших читателей рассказать, где есть проблемы с гололедом. После этого подсчитали, как часто там падают горожане. За поскользнувшихся давали 5 баллов, за упавших – 10. Наблюдали в течение 30 минут.

Лечение насморка

Какие средства при насморке можно использовать, а какие не стоит Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Насморк – один из самых известных симптомов ОРВИ, которые становятся более активными как раз в этот период. Одно дело, когда насморк проходит быстро, и мы забываем о бесконечных носовых платках и «открытом кране» в носу. Совсем другое, когда это состояние затягивается на недели. Как бороться с острым ринитом и что за опасности он скрывает, рассказала врач-оториноларинголог ГКБ № 9 города Ижевска.

Молочный киоск самообслуживания

В киоске можно купить пастеризованное молоко киясовского производства. Фото: Ардашева Екатерина

Автоматы с питьевой водой уже давно вошли в обиход жителей столицы Удмуртии, а вот молочные автоматы – это что-то новенькое. На один такой наткнулась журналист «Комсомолки» рядом с трамвайным кольцом на улице Дзержинского. И скорее всего он появился там совсем недавно.

Видеопривет Удмуртии

Фото: скриншот из видео

Глава Удмуртии Александр Бречалов в очередной раз опубликовал видеопослание от военнослужащих из нашего региона. Прямо из зоны СВО бойцы передали привет своим семьям. Мужчины обратились и к матерям, и к женам, и к детям. Они сказали, что соскучились по родным и, что совсем скоро к ним вернутся.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Мужчина из Сарапула до смерти забил собутыльника

Бывший вице-мэр Ижевска Игорь Сальников может возглавить район Перми

Под предлогом помощи правоохранительным органам мошенники из Сарапула обокрали 78-летнюю пенсионерку