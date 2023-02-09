Под предлогом помощи правоохранительным органам мошенники из Сарапула обокрали 78-летнюю пенсионерку

Возбуждено уголовное дело Фото: Амир Закиров

75 тысяч рублей украли мошенники у 78-летней пенсионерки из Сарапула. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Женщине позвонила незнакомка и представилась сотрудником правоохранительных органов. Она сообщила, что на имя пенсионерки хотят оформить кредит. Через некоторое время ей позвонил еще один неизвестный. На этот раз мошенник сказал, что работает в банке. Он попросил помочь поймать злоумышленника и женщина согласилась. Для этого ей нужно было перевести деньги на продиктованные номера телефонов. Ей пообещали, что вернут эти деньги на следующий день. Только после перевода сбережений пенсионерка поняла, что напоролась на мошенников и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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