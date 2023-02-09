Мужчина из Сарапула до смерти забил собутыльника

Возбуждено уголовное дело
Фото: Амир Закиров
В селе Уральское Сарапульского района по обвинению в убийстве арестовали 30-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.
2 февраля мужчина выпивал с 46-летним знакомым в доме на улице Садовая. Собутыльники поссорились и начали драться. Обвиняемый до смерти забил и запинал своего товарища.
Возбуждено уголовное дело «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Следователи осмотрели место убийства, опросили свидетелей и назначили необходимые судебные экспертизы. Мужчина заключен под стражу.
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