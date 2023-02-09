Бывший вице-мэр Ижевска Игорь Сальников может возглавить район Перми

Сальников претендует на место главы Мотовилихинского района
Фото: Амир Закиров
Экс-замглавы администрации Ижевска Игорь Сальников претендует на место главы Мотовилихинского района Перми. Об этом сообщает «Ъ-Прикамье».
В мэрии на эту информацию никак не реагируют.
Напомним, в апреле 2022 года Сальников возглавил администрацию городского округа Верхняя Салда. До этого он занимал должность замглавы администрации Ижевска по ЖКХ и строительству. В ноябре 2021 он ушел с этого поста по собственному желанию.
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Завод «Купол» в Ижевске усовершенствовал ЗРК «Тор» для борьбы с американскими HIMARS
«Собрали документы, спим в одежде»: ижевчане стали очевидцами землетрясения в Турции
«Полевой храм» построят в зоне СВО для военнослужащих Удмуртии