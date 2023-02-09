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НовостиПолитика9 февраля 2023 8:44

Бывший вице-мэр Ижевска Игорь Сальников может возглавить район Перми

В мэрии эту информацию не комментируют
Виола Романова
Сальников претендует на место главы Мотовилихинского района

Сальников претендует на место главы Мотовилихинского района

Фото: Амир Закиров

Экс-замглавы администрации Ижевска Игорь Сальников претендует на место главы Мотовилихинского района Перми. Об этом сообщает «Ъ-Прикамье».

В мэрии на эту информацию никак не реагируют.

Напомним, в апреле 2022 года Сальников возглавил администрацию городского округа Верхняя Салда. До этого он занимал должность замглавы администрации Ижевска по ЖКХ и строительству. В ноябре 2021 он ушел с этого поста по собственному желанию.

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