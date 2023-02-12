Ночной дожор: что есть поздно вечером , чтобы не толстеть

Ночью многих так и тянет к холодильнику Фото: Архив КП

Внутренний зов открыть холодильник и съесть что-нибудь по-быстрому знакомо многим. Особенно остро это ощущается вечерами, когда дела уже все сделаны и в свободное время можно занять себя чем-нибудь приятным. Как совместить перекусы после шести вечера и приличную фигуру, разбираемся вместе со специалистом-диетологом Ириной Белокрыловой.

Найти баланс

Завтраки, обеды и ужины должны отличаться друг от друга. Стоит продумать их так, чтобы на утро приходилось 30% калорийности суточного рациона, на день – 45%, а на вечер – 25%.

Идеально,

Упростите себе жизнь – уберите из кухни сладости и выпечку Фото: Архив КП

если ужин будет горячим, так быстрее придет чувство сытости. А еще нужно тщательно пережевывать пищу. Любую. Даже каши.

«Старайтесь ужинать за три часа до сна. Акцент делайте на качество и калорийность. Если вы поедите слишком легко, то вскоре рука снова потянется к холодильнику. А «тяжелый» ужин лишит сна, перегрузит ЖКТ и может стать причиной рефлюкс-эзофагита. Это состояние, при котором желудочное содержимое попадает в пищевод и вызывает такие неприятные состояния, как отрыжка, изжога», – эксперт советует соблюдать умеренность, но если аппетит разыгрался прямо перед сном, можно позволить себе стакан нежирного кефира или молока.

Кушать разрешается

Есть хочется, а толстеть нет. Чтобы решить эту дилемму, обратите внимание на следующие продукты.

Кефир, нежирный творог, йогурт или ряженка

В твороге содержится кальций и аминокислоты. Именно в таком сочетании кальций активно влияет на жировой обмен клеток и окисление жиров. Это относится ко всем кисломолочным продуктам. Один стакан кефира или нежирного натурального йогурта не только утолят голод, но и принесут пользу желудочно-кишечному тракту.

Каша

Каша хороша не только утром, но и вечером. Мы уже писали, как положительно сказываются крупы на здоровье и весе. Напомним только, что крупу для приготовления каши нужно выбирать цельнозерновую. При приготовлении каши на ужин выбирайте обезжиренное молоко, а сахар замените сухофруктами.

Рыба

Рыбные блюда полезны даже незадолго до сна Фото: Архив КП

Рыба – это просто краеугольный камень диетического питания. В ней есть полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 и омега-6, фосфор, кальций, цинк, йод и витамины А, В и D. Калорийность невысокая, а польза огромная.

Куриная грудка, индейка

Грудка – диетическое мясо, чистый белок с минимальным количеством жира. Переваривается она не больше полутора часов. Курицу или индейку можно запечь в духовке или в аэрогриле без масла, можно приготовить на пару. На гарнир идеально подойдут овощи.

Орехи

Орехи даже не нужно готовить. Идеальный перекус Фото: Архив КП

Утолите голод горсткой миндаля, фисташек, фундука или грецких орехов. Учитывайте, что они очень калорийные, поэтому ограничьтесь 40 г. Этого будет более чем достаточно. К тому же, как мы знаем, грецкие орехи способствуют похудению. Кедровые орехи снижают уровень холестерина, улучшают обмен веществ.

Сыр с низким содержанием жира

В сыре содержится много витаминов (A, B1, B2, B12, C, D, E, PP), различных полезных организму кислот, а также минеральные вещества, кальций, фосфор. Сыр легко усваивается организмом и хорошо влияет на пищеварение. Пара ломтиков низкокалорийного сыра с овощами будет хорошим ужином на ночь.

Печеные яблоки

В яблоках содержатся вещества, способствующие крепкому сну. Удалите из яблок сердцевину, полейте медом, посыпьте корицей и поставьте на несколько минут в микроволновую печь. Если добавить еще творог и орехи, получается настоящий и, что важно, низкокалорийный десерт.

Вишня, черника, смородина, малина, груша, финики, инжир

Пищевая ценность фиников в большей степени обеспечивается углеводами. Они содержат фруктозу и глюкозу, которые практически никогда не откладываются в жировую массу. Главное правило для фруктов – они должны быть несладкими. Например, банан или виноград слишком калорийны и не подходят для перекуса.

Хумус

Хумус – это не только возможности для диеты, но и вкус в вашем меню Фото: Архив КП

Хумус - это пюре из нута (турецкого гороха), заправленное оливковым или кунжутным маслом, с добавлением специй. Он богат ненасыщенными жирными кислотами, витаминами и клетчаткой и совсем не содержит холестерин. К тому же, хумус очень питателен, поэтому чтобы насытиться, его не понадобится много. Сочетайте его с овощами или как гарнир к курице.

Как вы видите, практически любой природный продукт можно есть вечером. В каждом содержится что-нибудь полезное, и каждый поработает над «проблемной зоной». Поэтому урчать животом и ворочаться в постели от голода не стоит. Нужно просто правильно приготовить ужин и заполнить холодильник. И не искушайте себя – уберите из кухни продукты, возбуждающие аппетит. Нет печенья – нет проблемы. Питайтесь правильно и будьте здоровы!

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