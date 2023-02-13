Взломали Госуслуги и взяли кредит на чужое имя: у жительницы Ижевска требуют выплатить микрозайм за мошенников

Мошенники оформили кредит на ижевчанку дистанционно Фото: Ульяна КОЛМОГОРОВА

Вернуть деньги с процентами и штрафами по кредиту, который она не брала, – именно это потребовали коллекторы у жительницы Ижевска Юлии. Девушка была уверена, что к ней обратились ошибочно, до тех самых пор, пока не увидела на Госуслугах свою кредитную историю. Юлия рассказала «Комсомолке», как мошенники сумели оформить займ без ее ведома и что приходится предпринимать, чтобы не платить за других.

Взломали и оставили долги

Юлия ответственно относится к тем кредитам, которые действительно брала. В микрофинансовые организации никогда не обращалась. И тем не менее, она получила по почте судебное письмо.

«Оказалось, что некое коллекторское агентство взыскивает с меня 17 тысяч рублей за то, что я взяла деньги в какой-то микрофинансовой организации. Я была в шоке, потому что никаких кредитов не брала. Я была зла и возмущена», – рассказывает Юлия.

Пришлось вникать, в чем дело.

«Зашла на «Госуслуги», чтобы посмотреть свою кредитную историю. И представляете, 6 марта 2022 года я действительно якобы оформила кредит на 7 тысяч рублей в организации «Отличные наличные», – возмущению Юлии нет предела. Тем более, что через историю активности она обнаружила, что того самого 6 марта она якобы заходила в свой аккаунт с айфона. А у нее его нет и не было.

Чтобы разобраться в истории, потребуется время Фото: Мария Бакланова

«Меня взломали, воспользовались моими паспортными данными с Госуслуг, и теперь я должна крупную сумму за других людей», – Юлия признает проблему, но не собирается с этим мириться.

Девушка узнала, что обманутой оказалась не только она. Микрокредитная организация, зарегистрированная в Красноярске, обманула людей со всей страны. Пострадавшие даже создали свой чат в телеграме, и там уже набралось больше 100 участников. Из обсуждений выяснилось, что в феврале и марте 2022 года мошенники взломали десятки аккаунтов на Госуслугах и набрали кредитов под чужими именами. По советам товарищей по несчастью Юлия первым делом опротестовала долг у судебных приставов. После этого коллекторы должны были подать иск в суд.

«Как правило, приставы довольствуются тем, что никто не обжалует судебные приказы и платит чужие долги. Я опротестовала, так что деньги с меня пока не снимут. Но кредитная-то история испорчена! А снять этот долг очень сложно. Мы все, пострадавшие, массово подаем в суд, и я тоже этим займусь. Потерпевшей признают финансовую организацию, потому что они выдали деньги и им не возвращают долг. Мы проходим как свидетели. Пока никто ничего не добился. Не знаю, насколько это все затянется», – девушка рассказала, что счастливый финал может наступить совсем не скоро.

В пресс-службе МВД по Удмуртии «Комсомолке» сообщили, что в 2021 году было возбуждено одно уголовное дело, где фигурирует компания «Отличные наличные». В 2023 зарегистрирован один материал проверки.

Что делать?

Адвокат Алексей Кондаков пояснил КП, что такие ситуации, как у Юлии, не редкость. Действительно, кредитные организации имеют право оформлять кредит на человека заочно, только по паспортным данным. И мошенники пользуются этой возможностью.

«Нельзя оплачивать чужой кредит, даже если на вас давят коллекторы. Это может быть расценено как признание долга и создаст лишние сложности. В дальнейшем придется подавать иск к кредитной организации о возврате средств», – прокомментировал юрист.

Эксперт советует действовать следующим образом:

– Госуслуги. Через техподдержку заблокируйте доступ к аккаунту. Иначе злоумышленники могут воспользоваться им повторно;

– Полиция. Пишите заявление. Откроют дело о мошенничестве и неправомерном доступе к компьютерной информации. Все факты, которые обнаружат полицейские, пригодятся вам в суде, чтобы доказать свою непричастность к кредиту.

– Кредитная организация. Расторгните договор, который заключили на ваше имя мошенники.

– Суд. Обращайтесь, чтобы признать договор с кредитной организацией недействительным, если от вас по-прежнему требуют возместить долг;

– Бюро кредитных историй. Попросите убрать запись о подложном кредите.

К сожалению, решения в подобных случаях не бывают скорыми.

«Такие дела являются сложными. Виновный чаще всего находится в другом городе или даже в другой стране, кредитные организации тоже в разных городах. Поэтому от подачи заявления до возбуждения дела пройдет немало времени», – предупреждает адвокат.

В пресс-службе МВД по Удмуртии сообщили, что только за прошлый год в республике зарегистрировали 427 дел из-за оформления кредитов мошенниками на других людей. По 128 преступлениям к ответственности удалось привлечь 66 человек. Эксперты ведомства настаивают, что нужно предельно внимательно относиться к паролям от своих личных кабинетов на сайтах, где вы оставили важные данные (например, в приложение банка, на Госуслугах).

– Пароли нужно время от времени менять;

– придумывайте для паролей сложные комбинации, причем для каждого сайта используйте отдельный пароль;

– пароль должны знать только вы, не оставляйте памятку с паролем на виду у других или там, где в нее легко подсмотреть;

– не стоит без острой необходимости передавать свои паспортные данные через интернет;

– перед тем, как заходить на сайт банка или Госуслуг, проверьте написание ссылки, которая выскакивает в поиске. Зачастую мошенники создают похожие сайты, только слегка изменяя их написание, чтобы завладеть доступом к банковской карте и личным данным человека.

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