Может не окупиться: почему бизнес в столице Удмуртии не спешит организовывать новые торговые точки на остановках

Организация торговых площадей на остановках общественного транспорта в Ижевске сопряжена с значительными расходами Фото: Архив КП

Конкурс проектов по благоустройству остановок в Ижевске и размещению на этих площадках нестационарных торговых объектов объявлен уже третий раз. Но заявляться на них бизнес столицы Удмуртии не спешит. В проблеме разбирались наши коллеги из редакции «КоммерсантЪ-Ижевск».

Первый конкурс запустили еще в мае 2022 года. Администрация города выставила один лот, который включал в себя 63 остановочных пункта с общей арендной платой в 3,1 млн рублей. На 21 из них можно поставить киоски, остальные предусматривают только наружную рекламу. Желающих заявиться не было.

В июне прошел второй конкурс, где остановочные пункты были разделены уже на 6 лотов с ежегодной платой от 300 до 600 тысяч рублей. Ситуация с претендентами повторилась.

В сентябре торги объявили в третий раз. В них уже фигурировало 12 лотов с платой от 88 до 490 тысяч рублей в год. Итоги пока не подведены.

«Для привлечения большего количества участников конкурса мы проводим работу по пересмотру конкурсной документации и уменьшению количества объектов в лоте. В случае признания последующих конкурсов несостоявшимися в связи с отсутствием заявок администрацией Ижевска будут рассмотрены иные способы реализации данных мероприятий, в том числе за счет муниципального бюджета», – сообщили в администрации города.

Возможно, все дело в недоверии со стороны бизнеса. Об этом рассказал уполномоченный по защите прав предпринимателей в Удмуртии Александр Прасолов:

«В прошлые годы с остановками была настоящая эпопея. Люди вкладывали большие деньги в это дело: в строительство павильонов, облагораживание остановок. Предприниматель следил за порядком на остановке, получал прибыль, а город получал аренду, все были в плюсе. Однако через какое-то время администрация стала расторгать договоры без объяснения каких-либо причин. Я думаю, это подрывает доверие предпринимателей».

Демонтаж остановки на улице Кирова Фото: Анастасия МАЛЫШЕВА

Еще одной причиной отсутствия заявок может быть и экономическая нестабильность и то, что сфера нестационарных торговых объектов экономически невыгодна. Сначала нужно установить киоск на остановочном пункте, потом вносить арендную плату за земельный участок и нести расходы на содержание остановки.

«Это огромные расходы. На остановке необходимо также устанавливать торговый павильон. По нашим подсчетам, при нынешнем росте цен на стройматериалы такой объект обойдется более чем в 1 млн руб. И это не считая остановочного навеса, операционных расходов, различного оборудования», – поделился мнением президент межрегиональной общественной организации «Защита и развитие интересов малого и среднего предпринимательства» Михаил Балясников.

Эксперты считают, для того чтобы заинтересовать бизнес, необходимо снижать арендную плату по договору и менять условия на более выгодные для бизнеса. Иначе эту категорию налогоплательщиков город может потерять безвозвратно.

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