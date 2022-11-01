Из-за личной неприязни жительница Глазова подожгла свою бабушку

Возбуждено уголовное дело Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Глазове задержали 27-летнюю местную жительницу. Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии, она подозревается в покушении на убийство своей 77-летней бабушки.

Женщина жила со своей родственницей, которая из-за проблем со здоровьем не могла самостоятельно ходить. 31 октября подозреваемая из личной неприязни облила свою бабушку легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла. После этого она ушла из дома. Один из соседей заметил возгорание и, обнаружив горящее тело пожилой женщины, тут же сообщил в оперативные службы.

Сейчас пенсионерка находится в больнице, где ей оказывается медицинская помощь. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство лица, находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью». Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанной.

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