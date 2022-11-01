Пять человек пострадали в ДТП по вине пьяного водителя в Ижевске

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

31 октября на 20 км автодороги «Ижевск-Воткинск» Завьяловского района произошло ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

Пьяная 42-летняя женщина за рулем «Лада XRAY» при повороте налево на нерегулируемом перекрестке не предоставила преимущества в движении другим машинам. После этого она врезалась во встречный «ВАЗ-21099» под управлением 18-летнего молодого человека.

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили 5 человек, 3 из них несовершеннолетние.

В отношении женщины составлены административные материалы. Машину отправили на спецстоянку. По факту ДТП проводится расследование.

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