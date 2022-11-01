282 единицы техники выйдут на уборку улиц Ижевска этой зимой

Для дорог также подготовят специальную посыпку. Фото: сайт администрации города
Подрядчики Ижевска уже полностью готовы к этой зиме. Как сообщает пресс-служба администрации города, в зимний сезон на уборку улиц от снега выйдет 282 единицы техники.
Планируется усилить круглосуточное дежурство. Это сделают для того, чтобы улучшить качество уборки города. Также изменения ожидаются в графике работ и количестве работающей техники – теперь это зависит от интенсивности снегопада.
Помимо снегоуборочных машин власти также подготовили необходимый запас материалов для устранения гололеда.
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