Успели не все: ремонт дорог и тротуаров в Ижевске еще продолжается

Часть работ завершить к 1 ноября не успели Фото: Мария Бакланова

Сроки ремонта тротуаров и проезжих частей Ижевска, назначенные на конец октября, истекли. «Комсомолка» побывала на объектах и узнала, что уже реализовано, а что еще только предстоит закончить.

Улица Гагарина

Еще немного, и работы будут завершены Фото: Мария Бакланова

На этом участке работали две подрядные организации. Первая со своими задачами не справилась, пришлось снова объявлять торги. Второй подрядчик практически закончил работы, за исключением ремонта тротуара у остановки «Улица Планерная» – там продолжают укладывать асфальт.

Улица Новая

Работы на улице Новой закончены Фото: Мария Бакланова

В середине октября на этом объекте работы шли полным ходом. К началу ноября все уже готово. Вот бы еще тротуары привели в порядок, но их и не собирались ремонтировать в этом году.

Улица Олега Кошевого

Ездить и ходить стало комфортнее Фото: Мария Бакланова

И здесь работы завершены, хотя в середине октября у нас все же были сомнения в том, что все удастся закончить в срок. И дорога, и тротуары радуют новым покрытием. Общее приятное впечатление портят кучи песка.

Улица Коммунаров

О полном окончании работ говорить еще рано Фото: Мария Бакланова

Планировалось отремонтировать тротуар на участке между улицами Советской и Красногеройской. Работы начались, но до полной реализации этого проекта, на наш взгляд, еще далеко.

Тротуар в совхозе «Медведево»

Неплохо, правда? Фото: Мария Бакланова

Новый асфальт появился, все работы выполнены. Придраться можно лишь к грязи на новеньком покрытии. Но не будем, осень все-таки на дворе.

Улица Дзержинского

Все на месте – и брусчатка, и тактильная плитка Фото: Мария Бакланова

Вот по этому тротуару – от улицы Строителей до дома № 3 – у нас в середине октября было много опасений. Ну не верилось, что все можно закончить в срок. Признаем, были не правы. К первому ноября работы завершены.

Улица Буммашевская

Пока большая часть тротуара выглядит так Фото: Мария Бакланова

Планировалось привести в порядок тротуар вдоль трамвайных путей, но ремонт так и не закончен. Напомним, что это вторая попытка сделать его комфортным и удобным. Первая провалилась, новый асфальт сняли, поэтому и сроки окончания работ отодвинулись.

Переулок Северный

Комфортно и глаз радуется Фото: Мария Бакланова

В середине октября тротуар был практически готов, оставалось только оборудовать съезды для удобства пешеходов с колясками. Спустя две недели все готово.

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