Успели не все: ремонт дорог и тротуаров в Ижевске еще продолжается

Часть работ завершить к 1 ноября не успели
Фото: Мария Бакланова
Сроки ремонта тротуаров и проезжих частей Ижевска, назначенные на конец октября, истекли. «Комсомолка» побывала на объектах и узнала, что уже реализовано, а что еще только предстоит закончить.
Улица Гагарина
Еще немного, и работы будут завершены
Фото: Мария Бакланова
На этом участке работали две подрядные организации. Первая со своими задачами не справилась, пришлось снова объявлять торги. Второй подрядчик практически закончил работы, за исключением ремонта тротуара у остановки «Улица Планерная» – там продолжают укладывать асфальт.
Улица Новая
Работы на улице Новой закончены
Фото: Мария Бакланова
В середине октября на этом объекте работы шли полным ходом. К началу ноября все уже готово. Вот бы еще тротуары привели в порядок, но их и не собирались ремонтировать в этом году.
Улица Олега Кошевого
Ездить и ходить стало комфортнее
Фото: Мария Бакланова
И здесь работы завершены, хотя в середине октября у нас все же были сомнения в том, что все удастся закончить в срок. И дорога, и тротуары радуют новым покрытием. Общее приятное впечатление портят кучи песка.
Улица Коммунаров
О полном окончании работ говорить еще рано
Фото: Мария Бакланова
Планировалось отремонтировать тротуар на участке между улицами Советской и Красногеройской. Работы начались, но до полной реализации этого проекта, на наш взгляд, еще далеко.
Тротуар в совхозе «Медведево»
Неплохо, правда?
Фото: Мария Бакланова
Новый асфальт появился, все работы выполнены. Придраться можно лишь к грязи на новеньком покрытии. Но не будем, осень все-таки на дворе.
Улица Дзержинского
Все на месте – и брусчатка, и тактильная плитка
Фото: Мария Бакланова
Вот по этому тротуару – от улицы Строителей до дома № 3 – у нас в середине октября было много опасений. Ну не верилось, что все можно закончить в срок. Признаем, были не правы. К первому ноября работы завершены.
Улица Буммашевская
Пока большая часть тротуара выглядит так
Фото: Мария Бакланова
Планировалось привести в порядок тротуар вдоль трамвайных путей, но ремонт так и не закончен. Напомним, что это вторая попытка сделать его комфортным и удобным. Первая провалилась, новый асфальт сняли, поэтому и сроки окончания работ отодвинулись.
Переулок Северный
Комфортно и глаз радуется
Фото: Мария Бакланова
В середине октября тротуар был практически готов, оставалось только оборудовать съезды для удобства пешеходов с колясками. Спустя две недели все готово.
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Может не окупиться: почему бизнес в столице Удмуртии не спешит организовывать торговые точки на остановках
Управляющую компанию в Ижевске оштрафовали за превышение концентрации железа в питьевой воде
282 единицы техники выйдут на уборку улиц Ижевска этой зимой