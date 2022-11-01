Управляющую компанию в Ижевске оштрафовали за превышение концентрации железа в питьевой воде

Мутность воды превысила норму в 5,7 раз Фото: Мария Бакланова

К административной ответственности привлекли одну из управляющих компаний Ижевска за нарушение санитарно-эпидемиологических требований. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

Управление Роспотребнадзора по Удмуртии проверило воду из системы горячего водоснабжения. В ходе проверки обнаружили, что концентрация железа в воде превышает норму в 18 раз, а мутность воды – в 5,7 раз.

Компанию оштрафовали на 2 тысячи рублей.

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