Городская система оповещения населения Фото: Архив КП

Система оповещения населения на случай чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) действует в любом населенном пункте. Органы местной власти два раза в год проводят проверки исправности этой системы с запуском электросирен. Разберемся, какие виды оповещения бывают и в чем их отличие.

Кто должен сообщать об опасности?

За оповещение людей в первую очередь ответственность несут органы исполнительной власти субъектов РФ и муниципальные образования, а если ЧС произошло на предприятии – руководитель организации.

«Если на потенциально опасном объекте (предприятии) будет угроза или чрезвычайная ситуация уже произошла, то на уровне предприятия срабатывает локальная система оповещения. Ее услышат не только работники предприятия, но и люди, проживающие в границах зоны распространения опасных факторов ЧС. Далее информация о происшествии незамедлительно передается в ЕДДС (единую дежурную диспетчерскую службу. – Прим. ред.) муниципального образования. Диспетчер ЕДДС, получив сигнал, доводит информацию до главы муниципального образования, который принимает решение об оповещении населения города или района доступными способами», – приводит пример Ольга Михайлова, начальник пресс-службы МЧС Удмуртии.

Как работает система оповещения

При серьезном происшествии звоните в ЕДДС или по номеру 112 Фото: Сергей ГРАЧЕВ

«Система оповещения через громкоговорящие устройства может быть активирована, например, в паводкоопасный период; при лесных пожарах – если есть угроза распространения огня на населенные пункты; при аварии на каком-нибудь опасном объекте с химическими веществами или других стихийных или техногенных происшествиях и т.д. Также тревожный сигнал можно услышать, когда проводятся плановые проверки, о них население всегда предупреждают заранее. И в момент запуска системы сам звуковой сигнал сопровождается речевым сообщением, в котором население информируется о проводимой проверке системы оповещения», – сообщила Ольга Михайлова, начальник пресс-службы МЧС Удмуртии.

Допустим, в городе случилось какое-либо происшествие. Жители сообщают об этом по номеру 112, номерам экстренных оперативных служб 01, 02, 03, 04 (с сотовых телефонов 101, 102, 103, 104) или ЕДДС населенного пункта. После чего дежурные службы в срочном порядке доводят информацию до руководства, которое и принимает решение об оповещении населения.

Какой сигнал оповещения можно услышать?

До 2021 года было несколько видов сигналов гражданской обороны (ГО): «Внимание всем!», «Воздушная тревога», «Радиационная опасность» и другие, но сейчас остался только один – «Внимание всем!», который включает в себе весь функционал оповещения в чрезвычайных ситуациях. Он сопровождается звуком сирены, прерывистыми гудками длительностью до 3 минут.

Какими способами оповещают население

Слушайте важную информацию по всем доступным источникам Фото: Архив КП

Это зависит от того, насколько масштабная опасность угрожает. Исходя из этого будут применяться всевозможные различные формы и способы оповещения: уличные громкоговорители, подворовые обходы, информирование через СМИ, рассылка СМС-сообщений, где идет информирование населения и даются рекомендации по действиям в той или иной ситуации.

Что делать, если услышал сигнал?

Обычно горожан заранее предупреждают о проведении работ с проверкой систем оповещения. Но если вы услышали сигнал ночью или же никто не предупреждал о проверках, то:

– включите телевизор (каналы 1-го мультиплекса цифрового эфирного телевещания) или радио России в УКВ-диапазоне и полностью послушайте сообщение на общедоступных каналах. Там вы услышите необходимый порядок действий;

– нет телевизора или радио – проверьте свой телефон. Может прийти СМС-сообщение об обстановке, или информация появится на официальных сайтах органов власти и электронных СМИ, если нет никакой возможности ознакомиться с сообщением, позвоните по номеру 112.

Не паникуйте, если вы пропустили важную информацию. Все силы и средства органов власти и силовых ведомств будут направлены на то, чтобы защитить и обезопасить население в режиме чрезвычайной ситуации. Но, если вы услышали сообщение, не забывайте и сами оповестить об угрозе своих родных, близких, соседей и т.д. Также стоит помочь маломобильным гражданам.

Паника – самая страшная вещь, которая может привести к еще более серьезным последствиям. В таком состоянии человек может навредить не только себе, но и другим людям. Поэтому гражданам необходимо внимательно читать и слушать оперативные сообщения, стараться быть спокойными и строго следовать всем инструкциям.

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