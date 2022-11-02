Напавшему на отдел полиции в Ижевске мужчине продлили срок заключения

Молодой человек ранил двух сотрудников полиции
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
В Ижевске суд продлил арест 25-летнему местному жителю на 1 месяц. Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Удмуртии, он обвиняется в покушении на жизнь двух полицейских и нападении на здание ведомства.
3 сентября около 2 часов ночи молодой человек попытался поджечь здание отдела полиции, бросив две бутылки с зажигательной смесью. При задержании он оказал активное сопротивление и ранил ножом двоих полицейских.
Ранее суд заключил его под стражу на 2 месяца. Расследование продолжается.
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
9 миллионов рублей заплатит юрист из Ижевска за взяточничество
Жители Ижевска смогут бесплатно и анонимно сдать тест на ВИЧ
Дополнительные меры поддержки ввели в Удмуртии для участников спецоперации и семей мобилизованных