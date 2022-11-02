Напавшему на отдел полиции в Ижевске мужчине продлили срок заключения

Молодой человек ранил двух сотрудников полиции Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Ижевске суд продлил арест 25-летнему местному жителю на 1 месяц. Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Удмуртии, он обвиняется в покушении на жизнь двух полицейских и нападении на здание ведомства.

3 сентября около 2 часов ночи молодой человек попытался поджечь здание отдела полиции, бросив две бутылки с зажигательной смесью. При задержании он оказал активное сопротивление и ранил ножом двоих полицейских.

Ранее суд заключил его под стражу на 2 месяца. Расследование продолжается.

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