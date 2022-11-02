9 миллионов рублей заплатит юрист из Ижевска за взяточничество

Мужчину лишили права работать юристом Фото: Амир Закиров

В Ижевске за получение взяток осудили бывшего начальника юридического отдела коммерческой организации. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

C января 2015 года по март 2020 мужчина пользовался своим служебным положением и брал взятки от предпринимателей. Общая сумма незаконно полученных денег превысила 770 тысяч рублей.

В виде наказания суд назначил взяточнику штраф в размере 9 миллионов рублей, а также лишил права заниматься юридической деятельностью на 2 года и 10 месяцев. Приговор в законную силу не вступил.

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