Жители Ижевска смогут бесплатно и анонимно сдать тест на ВИЧ

Тестирование бесплатное и анонимное Фото: Архив КП

4 ноября в двух торговых центрах столицы Удмуртии ижевчане смогут пройти тестирование на ВИЧ-инфекцию. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Мобильные пункты тестирования будут работать с 12:00 до 15:00. Сдать анализы можно будет в ТРЦ «Матрица Молл» (ул. Баранова, 87) и ТРК «Петровский» (ул. Петрова, 29).

Напоминаем, что до конца недели в торговых центрах Ижевска также продолжат свою работу выездные пункты вакцинации. В них любой желающий может поставить прививку от гриппа и коронавируса.

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