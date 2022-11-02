Александр Бречалов специальной премией отметил проект Centre digital & media «Песни нашей Победы»

Специальную премию вручили за проект «Песни нашей Победы» Фото: Вероника Суворова

На ежегодном госприеме, который в преддверии Дня народного единства и Дня государственности Удмуртии проводит глава региона, традиционно отметили самые интересные и важные для региона инициативы 2022 года.

«Сейчас вы услышите ряд инициатив жителей Удмуртии, которые я хотел бы отметить отдельно. Все они сыграли важную объединяющую роль, и я принял решение выделить из резервного фонда дополнительные средства на дальнейшее развитие этих важных проектов», – подчеркнул глава Удмуртии.

Проект «Песни нашей Победы», который реализует один из ведущих медиахолдингов региона – компания Centre digital & media, 9 мая 2022 года прошел уже в 12-й раз. В этом году гала-концерт длился полтора часа, и в нем приняли участие финалисты прошлых лет. Увидеть грандиозный концерт, посвященный 77-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на берегу Ижевского пруда собрались около 27 тысяч зрителей.

Заслуженную награду из рук Александра Бречалова – специальную премию главы Удмуртии – получила директор холдинга Анастасия Власова. Вместе с ней на сцену вышли программный директор радио «Адам» Денис Погодин и постоянный участник и финалист проекта Артем Князев.

Грандиозное мероприятие проводится уже 12 лет подряд в День Победы. Фото: Вероника Суворова

«9 мая 2022 года мы рассказали со сцены историю Гарапши Васильева. Прибегает фотограф, обычный городской фотограф, который снимает какие-то праздники. И со слезами на глазах: «Это про моего деда вы рассказывали!» Это проект, который говорит, что память – это очень ценно и важно. Проект, который объединяет нас с нашей аудиторией, с нашими земляками, с Ижевском, Удмуртией и Россией», – вспоминает Денис Погодин.

Руководитель проекта и директор Centre digital & media Анастасия Власова поблагодарила главу Удмуртии за оценку одного из самых важных проектов компании и, конечно, свою команду.

«Спасибо Александру Владимировичу за высокую оценку нашего проекта. «Песни нашей Победы» давно перестали быть просто конкурсом талантливых людей. Вот уже 12 лет это символ Дня Победы в Ижевске и, наверное, один из самых народных проектов республики. И я хочу поблагодарить за это свою команду, всех участников проекта, а их уже более 3000. И мне бы очень хотелось пожелать всем нам, чтобы в следующем году «Песни нашей Победы» звучали под мирным небом», – сказала Анастасия Власова.

СПРАВКА

Проект «Песни нашей Победы» стартовал 12 лет назад на радио «Адам», а потом превратился в масштабный проект компании Centre digital & media. В нем принимают участие непрофессионалы, люди разного возраста и профессий. Ежегодно принимается более 300 заявок.

Награды проекта:

2017 год – международная премия в сфере радиовещания «Хрустальный микрофон»;

2018 год – финалист национальной премии «Радиомания-2018»;

2019 год – призер конкурсов «Хрустальный микрофон» и «Патриот России», а также фестиваля «Вместе медиа»;

2020 год – организаторы проекта получили памятную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне» от Российского организационного комитета «Победа» и его председателя – президента РФ Владимира Путина.

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