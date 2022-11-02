Как выглядит стела «Город трудовой доблести» на 2 ноября в Ижевске

Окончание строительства намечено на IV квартал этого года Фото: Мария Бакланова

В июле 2020 года по решению президента России Ижевск удостоился почетного звания «Город трудовой доблести». Тогда же было принято решение воздвигнуть стелу в честь этого события. «Комсомолка» отправилась в Сквер Победы, чтобы посмотреть как выглядит стройка на данный момент.

Подготовка площадки для установки плиты началась еще 12 июля. Строители запланировали окончание строительства на IV квартал 2022 года.

Паспорт объекта Фото: Мария Бакланова

На данный момент сама 17-метровая стела уже возвышается над площадью в сквере. Если присмотреться, то можно заметить, что на вершине плиты уже установлен герб Ижевска, а сама она – облицована камнем.

Напомним, что помимо герба города на плите будет размещен текст Указа Президента России Владимира Путина о присвоении столице Удмуртии почетного звания. Стелу будут обрамлять три пилона, отражающие трудовой подвиг жителей Ижевска в годы Великой Отечественной войны. Героями стелы стали оружейники, металлурги, врачи и медсестры, работавшие в госпиталях.

Кроме того, будет обустроена территория, прилегающая к памятнику, а также установлена дополнительная подсветка.

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