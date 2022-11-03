Дима Пермяков с A&R-директором лейбла «Первое музыкальное издательство» Андрианом Мельниковым и Хабибом. Фото: «Новое Радио»

Дима Пермяков из Ижевска стал победителем всероссийского конкурса начинающих исполнителей «Музыкастинг 5.0» (18+). 26-летний артист покорил многомиллионную аудиторию «Нового Радио» и экспертное жюри в финале проекта, видеотрансляция которого набрала более 3 000 000 просмотров в сети. Парень долго шел к заветной мечте и наконец-то добился успеха. Он рассказал о своем непростом творческом пути и планах на будущее.

В прямом эфире утреннего шоу «1+1. Калинин и Райтраун» на «Новом Радио» (18+) Дима поделился с ведущими, что пошел в музыкальную школу в 3 года благодаря маме, которая приобщила его к искусству. Родители Димы – глухие, однако это никак не мешает им поддерживать сына, обсуждать его треки и давать советы.

Поет Дмитрий с детства. Фото: предоставлено героем публикации

«Природа – такая уникальная штука. Как удивительно получилось, что им не дано слышать, а я пою и пишу песни. Мои близкие всегда за меня болеют, стараюсь их как можно больше радовать и не подводить», – заявил новоиспеченный победитель пятого сезона «Музыкастинга».

Родители Дмитрия с детства поддерживают увлечение сына. Фото: предоставлено героем публикации

Дима признается, что пришел на проект с мечтой о первом месте. Он не живет по принципу «Главное не победа, а участие», стучится сразу во все закрытые двери в надежде, что какие-то наверняка откроются перед его железной волей и сильным характером. Так и получилось. Теперь победитель строит грандиозные планы. Уже готовится собирать стадионы и мечтает прославить свою фамилию в России и за рубежом.

«Те, кто сейчас в топе шоу-бизнеса, попали туда потому, что очень много работали. Главное – не бояться, нужно идти вперед, пробовать и показывать свое творчество. Хочу, чтобы говорили: Стинг похож на меня, а не я на Стинга. Буду стремиться, чтобы весь мир знал наших русских артистов», – разоткровенничался Дима в интервью.

Для выступления в концертной студии «Нового Радио» Пермяков выбрал песню «Ты бесишься», посвященную своей первой любви. Номер произвел неизгладимое впечатление на экспертное жюри. Свои голоса за Диму в финале отдали участник проекта Filatov & Karas Дмитрий Филатов, ведущий популярного утреннего шоу «1+1» на «Новом Радио» Кирилл Калинин, генеральный директор «Первого музыкального издательства» Мария Опарина и A&R-директор лейбла Андриан Мельников, руководитель селебрити-маркетинга «ВКонтакте» Павел Белов и полуфиналист третьего сезона «Музыкастинга» Хабиб.

Дима Пермяков стал одним из самых ярких конкурсантов шоу «Нового Радио» и этим запомнился представителям музыкальной индустрии. Например, Мари Краймбрери еще в полуфинале проекта сказала, что с удовольствием спродюсирует песню исполнителя: «Я слышала ее на другом конкурсе два месяца назад, и она так запала в сердце, что по первым нотам вспомнила мелодию и слова. Мне очень нравится!»

Мари Краймбрери впечатлилась выступлением вокалиста из Ижевска. Фото: «Новое Радио»

Однако Мари Краймбрери опередили. Победитель «Музыкастинга» подпишет контракт с лейблом «Первое музыкальное издательство» на запись и выпуск сингла «Ты бесишься», получит его последующую ротацию в эфире «Нового Радио», съемку клипа и выступит на VK Fest – 2023.

Ижевчанин намерен покорить весь мир. Фото: «Новое Радио»

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