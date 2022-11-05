3 ноября 2022 года в Воткинске состоялось открытие мемориальной доски сестры Петра Чайковского

В начале 2022 года удалось найти запись о том, что Екатерина Ильинична Чайковская умерла 3 ноября 1837 года в Воткинске. Фото: Музей-усадьба П.И. Чайковского

3 ноября на Нагорном кладбище в Воткинске состоялось открытие мемориальной доски о захоронении старшей сестры композитора Петра Чайковского - Екатерины Чайковской. Об этом сообщает Администрация Воткинска.

В начале 2022 года научные сотрудники музея-усадьбы П.И. Чайковского смогли установить даты жизни, место рождения и захоронения Екатерины Чайковской. Это стало сенсационным открытием.

Известно, что у композитора было четыре брата и младшая сестра. Но не все знают, что первой дочерью в семье Чайковских была Екатерина. Из биографии Петра Ильича можно лишь узнать, что она скончалась во младенчестве. Ни дата, ни место рождения старшей сестры композитора , как и ее смерти, не были установлены.

В 2022 году исполняется 185 лет и со дня рождения, и со дня смерти старшей сестры Петра Ильича Чайковского. Фото: Музей-усадьба П.И. Чайковского

В начале 2022 года удалось найти запись о том, что Екатерина Ильинична Чайковская умерла 3 ноября 1837 года в Воткинске. Ей было 9 месяцев. Находку обнаружили в Центральном государственном архиве Кировской области.

А в Государственном архиве Вологодской области хранится документ, согласно которому, старшая сестра Петра Ильича родилась 2 февраля 1837 года в Леденгском заводе Вологодской губернии. В то время ее отец служил там управляющим Онежским соляным правлением.

Таким образом, в 2022 году исполняется 185 лет и со дня рождения, и со дня смерти старшей сестры Петра Ильича Чайковского.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Вглядывался в лицо каждой школьницы»: что рассказали родители учеников спустя 40 дней после стрельбы в школе № 88 в Ижевске

«Внимание всем!»: что делать жителям Ижевска, если они услышали сирену

3 ноября на трассе в Удмуртии произошло ДТП с ГАЗелью