ХК «Ижсталь» одержала победу в Ижевске над ХК АКМ из Тульской области

Первую шайбу забросили хоккеисты «Ижстали». Фото: пресс-служба хоккейной команды «Ижсталь»

4 ноября ХК «Ижсталь» сыграла матч с ХК АКМ из Тульской области. Игра прошла в Ижевске на крытом катке Олимпиец. Об этом сообщает пресс-служба хоккейной команды «Ижсталь».

В первом периоде ни одна команда не открыла счет, а вот во втором промежутке игры первую шайбу забросили хоккеисты «Ижстали». Соперники быстро сравняли счет. Второй период закончился со счетом 1:1.

Самое интересное началось в третьем периоде. Игроки команды «Ижстали» стали активно забивать шайбы одну за другой. За весь период команде АКМ удалось забить только одну шайбу. Заключительный период закончился со счетом 4:1.

Победу в данном матче со счетом 5:2 одержала ижевская хоккейная команда.

«Хорошая победа такая трудовая, командная. Нам было очень тяжело - соперник давил с первых секунд. Хорошо, что удалось выстоять этот первоначальный натиск, потому что предыдущая поездка дает о себе знать: ребята еще полностью не восстановились. Вратарь молодец подтащил, оставил в игре. Ребята встрепенулись, сыграли по заданию от и до. Хорошие голы забили, большинство сработало. Знали силу соперника, готовились к нему, постарались поплотнее сыграть с их лидерами. Хочу еще раз выразить благодарность команде и поздравить всех болельщиков с победой!»- высказал свое мнение после матча главный тренер ХК «Ижсталь» Рамиль Сайфуллин.

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